Der Release von New Word steht bevor. Doch welche Grafikeinstellungen lohnen sich am meisten? MeinMMO stellt euch optimale Grafikeinstellungen für New World vor.

Am Dienstag, dem 28. September 2021, ist der Release des MMORPGs New World. Kurz vor dem Launch dominiert New World weiterhin die MMORPGs.

Und auch New World bietet euch zum Start einen Haufen verschiedener Einstellungsmöglichkeiten und Optionen in den Menüs, mit denen ihr euer Spiel nach Lust und Laune einstellen könnt. Doch wie bekommt man eigentlich die beste Performance aus seiner Hardware?

Wir von MeinMMO stellen euch die optimalen Grafikeinstellungen vor, die ihr zum Start von New World nutzen solltet. Wir gehen dabei von der bestmöglichen Performance aus. Es handelt es sich dabei außerdem um eine Empfehlung und ihr könnt die Einstellung natürlich noch an eure Vorlieben anpassen.

Grundsätzlich benötigt ihr jedoch keine GeForce RTX 3080 und keinen Highend-Prozessor, wenn ihr New World vernünftig zocken wollt:

Die optimalen Grafikeinstellungen für die beste Performance

Welche Einstellungen haben die größte Auswirkung? Insbesondere Effektdetails und Schattendetails haben starke Auswirkungen auf die Performance.

Auch die Anzahl der Spielernamensschilder kann sich deutlich auf eure Bilder pro Sekunde auswirken. Habt ihr einen nicht ganz leistungsfähigen Prozessor mit weniger als 4 Kernen, dann solltet ihr hier die Anzahl der Namensschilder aufs Minimum setzen.

Wir empfehlen euch das Spiel zwar in Full-HD (1920×1080) zu spielen, grundsätzlich bekommt ihr aber eine bessere Performance und mehr FPS, wenn ihr Auflösung verringert.

Welche Einstellungen haben geringe Auswirkungen? Sowohl Beleuchtungsdetails und Postprocessing haben keine starke Auswirkung auf eure Framerate. Hier könnt ihr die Einstellungen auch auf Hoch lassen, wenn ihr eine bessere Performance wollt.

Darum solltet ihr die FPS begrenzen: Spieler hatten sich etwa beschwert, dass New World ihre Hardware kaputt machen solle. Aus diesem Grund hatten die Entwickler einen FPS-Limiter im Menü eingebaut. Wir würden euch weiterhin raten, eure FPS zu limitieren. Damit könnt ihr etwa verhindern, dass eure Grafikkarte stark überlastet wird.

Hier müsst ihr jedoch selbst testen, wie hoch ihr das Maximum setzen wollt. Am besten prüft ihr mit einem externen Programm wie etwa HardwareMonitor die Temperatur eurer Grafikkarte.

Tipp: Das kleine, kostenlose Programm HardwareMonitor bekommt ihr direkt beim Hersteller auf dessen Webseite (via Das kleine, kostenlose Programm HardwareMonitor bekommt ihr direkt beim Hersteller auf dessen Webseite (via cpuid.com ). Mit der Software bekommt ihr einen guten Überblick über die Temperaturen und verbauten Lüfter in eurem Rechner.

Die optimalen Grafikeinstellungen für New World:

Einstellungen Darstellungsmodus Vollbild Bildschirmauflösung Full-HD (1920×1080) Sichtfeld (FoV, vertikal) 55-60 Grafikqualität Benutzerdefiniert Effektdetails Mittel Beleuchtungsdetails Hoch Objektdetails Mittel Postprocessing-Details Hoch Schattendetails Niedrig Terraindetails Mittel oder Hoch Texturendetails Mittel Wasserdetails Mittel oder Hoch V-Sync Aus Maximale FPS 60 oder selbst testen. GPUs werden zum Teil stark belastet, lieber Cap setzen Menge an Spielernamensschildern 5

Muss ich genau diese Einstellungen nutzen? Nein, das müsst ihr nicht. Es bleibt natürlich euch überlassen, wie ihr New World spielen werdet.

Nach den anfänglichen Problemen bei verschiedenen Grafikkarten, würden wir euch dennoch raten, zumindest zum Start die FPS im Spiel zu limitieren. Geht lieber auf Nummer sicher, bevor eure Grafikkarte kaputtgeht. Denn in der aktuellen Situation, wo ihr Grafikkarten für tausende Euro auf eBay kaufen könnt, wollt ihr keine kaputte GPU für teures Geld ersetzen müssen.

Das braucht ihr, wenn ihr New World spielen wollt

Wie groß ist der New World Download? Der Client von New World, den ihr über Steam herunterladen könnt, ist 37,5 GB groß.

Die Systemvoraussetzungen im Überblick:

Minimum Empfohlen Betriebssystem Windows 10, 64 bit Windows 10, 64 bit Prozessor Intel Core i5-2400, AMD CPU mit 4 physischen Kernen Core i7-2600K oder AMD Ryzen 5 1400 Arbeitsspeicher 8 GB 16 GB Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 670 2GB oder AMD Radeon R9 280 GeForce GTX 970 oder AMD Radeon R9 390X DirectX-Version 12 12

Alle grundlegenden Informationen zum Release von New World findet ihr übrigens in unserer Übersicht hier auf MeinMMO. Hier stellen wir euch alles vor, was ihr zum Release des neuen MMORPGs wissen müsst.

