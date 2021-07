Ihr habt in unseren Empfehlungen gute Tastaturen vermisst? Dann schaut doch einmal in unsere Kaufberatung auf MeinMMO. Hier findet ihr die besten Gaming-Tastaturen, die ihr aktuell kaufen könnt .

EPOS setzt hier auf ein geschlossenes Prinzip. Das bedeutet, dass ihr Geräusche von außen nur noch bedingt wahrnehmt. Dank einem 3,5-mm-Klinkenanschluss könnt ihr das Gaming-Headset übrigens neben dem PC auch an der Konsole oder am Handy verwenden.

Die G502 Hero gibt es sowohl in einer kabelgebundenen, als auch in einer Wireless-Version. Die Wireless-Variante ist noch etwas leichter als die normale Version.

Am 20. Juli 2020 ist die Beta von New World offiziell gestartet. Vielleicht seid ihr bereits dabei und habt euch durch durch die Spielwelt gekämpft, seid aber mit eurer aktuellen Ausstattung am PC nicht glücklich?

