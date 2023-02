Die seit Jahren beliebteste Bildschirmauflösung auf Steam hat bei euch einen schweren Stand und könnte bald abgelöst werden

Auf MeinMMO konntet ihr abstimmen, auf welcher Auflösung ihr spielt. Wir stellen euch die Ergebnisse vor. Der „Sieger“ unserer Umfrage ist nur wenige Stimmen vorne und könnte bald abgelöst werden.

MeinMMO wollte wissen, auf welcher Auflösung unsere Nutzer ihre Spiele zocken. Mehr als 3.000 Personen haben abgestimmt und uns verraten, welche Auflösung sie verwenden. Die seit Jahren beliebteste (und bekannteste) ist vorne, doch eine andere Option folgt knapp dahinter.

Wie sehen die Ergebnisse der Umfrage aus? Insgesamt haben 3.669 Personen abgestimmt. Die Stimmen verteilen sich folgendermaßen:

Auf welcher Auflösung spielst du hauptsächlich?

1920×1080 – 32,19 %, 1.181 Stimmen

2560×1440 – 31,53 %, 1.157 Stimmen

3840×2160 – 12,95 %, 475 Stimmen

3440×1440 – 11,74 %, 431 Stimmen

5120×1440 – 2,97 %, 109 Stimmen

2560×1080 – 2,67 %, 98 Stimmen

Ich nutze mehrere Monitore mit unterschiedlicher Auflösung – 2,28 %, 84 Stimmen

3840×1080 – 1,82 %, 67 Stimmen

Eine andere Auflösung – 1,42 %, 52 Stimmen

5120×2160 – 0,41 %, 15 Stimmen

Die drei Gewinner stellen auch die drei bekanntesten Auflösungen, Full-HD, WQHD und 4K dar. Ganz knapp vorn ist Full-HD mit 972 Stimmen (32 %), dicht gefolgt von WQHD mit weniger als 20 Stimmen Abstand (31 %, 958 Stimmen).

Full-HD könnte bald von WQHD abgelöst werden

Was bedeuten die Ergebnisse? Full-HD gilt schon lange als die beliebteste Auflösung unter Gamern, denn die Anforderungen an die Hardware halten sich in Grenzen und auch topaktuelle Titel sehen auf schwächerer Hardware noch ziemlich ordentlich aus.

Mit der Größe der Auflösung nimmt auch die Pixeldichte zu: Auf der einen Seite sehen Spiele schärfer und bedeutend besser aus, auf der anderen Seite benötigt ihr entsprechend starke Hardware. Den Unterschied könnt ihr euch etwa in folgendem Video ansehen:

Auch auf Steam (via steampowered.com) in der monatlichen Hardware-Umfrage, ist Full-HD (1920×1080) mit 64,83 % mit großem Abstand weit vorn, dahinter folgen WQHD (2560×1440) mit 11,06 % und 1366 x 768 mit 5,89 % der Stimmen.

Bei euch ist der Abstand zwischen Full-HD und WQHD aber um einiges geringer.

Ein Blick in die Zukunft: Unter PC-Spielern gibt es mittlerweile den Trend in Richtung größerer Monitore. Spieler mit WQHD-Monitoren nehmen stetig zu, wie auch schon unsere Kollegen von der GameStar feststellen mussten. Auch bei uns kann man den Trend sehen, dass die beiden Auflösungen nah beieinander liegen. Vielleicht sehen wir schon bei der nächsten Umfrage, wie WQHD an der bisher beliebtesten Auflösung vorbeiziehen wird.

WQHD hatte vor allem im Konsolenbereich lange einen schweren Stand, da insbesondere die PlayStation die Auflösung zwischen Full-HD und 4K nicht unterstützte. Doch das hat sich mittlerweile geändert und Sony hat nach langer Zeit nun WQHD auch für die PS5-Konsolen freigeschaltet. Ein Feature, auf das etwa MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann jahrelang gewartet hatte:

