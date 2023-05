Die Beta von Diablo 4 soll Hardware beschädigt haben. Nun ist ein Patch in Aussicht und die Community hofft, dass die größten Fehler noch vor der letzten Beta behoben werden.

Zum Start der Beta von Diablo 4 klagten einige Spieler darüber, dass Diablo 4 ihre Grafikkarten zerstören solle. Betroffen waren vor allem Modelle von Nvidia. Das weckte böse Erinnerungen an das MMORPG New World.

Jetzt hat Nvidia seinen neusten Game-Ready-Treiber für seine Grafikkarten vorgestellt, den ihr vor der letzten Beta auf jeden Fall installieren solltet. Laut Nvidia werden mit dem neuen Update jede Menge Probleme behoben.

Zwei Probleme sorgten in Diablo 4 für harte Kritik

Welche Probleme gab es? Konkret geht es vor allem um zwei Probleme, die viele kritisieren:

Zum einen die „Speicherleck-Probleme:“ Denn Diablo belegte enorm viel Videospeicher auf Grafikkarten. Das sorgte für Abstürze und hässliche Ruckler.

Zum anderen gab es heftige Sprünge beim Stromverbrauch in den Zwischensequenzen. Teilweise gab es Stromspitzen von über 150 Watt.

In der Community hoffen jetzt viele, dass Hersteller wie Nvidia die Probleme mit dem Update jetzt in den Griff bekommen können (via Reddit). Denn dann könne man auch die letzte Beta in vollen Zügen genießen – ohne dabei die eigene, teure Hardware aufs Spiel setzen zu müssen.

Spieler fühlen sich an die Probleme bei New World erinnert

Warum kommt das Problem vielen bekannt vor? Das MMORPG New World kämpfte mit dem Vorwurf, die Hardware von Spielern zu beschädigen. Trotz verhältnismäßig geringer Systemanforderungen soll es zu starken Auslastungen und Hitzeproblemen bei der CPU und GPU gekommen sein, was viele Spieler verunsichert hatte.

Hier schob Amazon Games dann einen Fix nach, der vor allem die Framerate in den Menüs auf einen festen Wert legte und die Belastung der Hardware reduzierte.

Letzte Open Beta von Diablo: Wenn ihr euch Diablo 4 noch nicht angesehen habt, dann könnt ihr das vor Release noch ein letztes Mal tun. Vom 12. bis 14. Mai testet Blizzard die Stabilität der Server und ihr könnt noch einmal das Hack’n’Slay testen:

Diablo 4: Open Beta und Server Slam im Mai – Alles zum Start des letzten Tests