Diablo 4 bereitet vor seinem Release noch einen letzten Beta-Test vor – den Server Slam. Mit diesem Test können erneut Spieler durch Sanktuario reisen und erste Einblicke in das neue Hack&Slay erhaschen. Zudem gibt es auch noch Geschenke, die ihr abstauben könnt. Alles zum Server Slam erfahrt ihr hier.

Was ist ein Server Slam? Blizzard selbst hat in einem großen Interview einen Server Slam für Diablo 4 angekündigt. Dieser soll vor dem Release stattfinden und dafür sorgen, die Server an ihr äußerstes zu bringen. Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer zum Server Slam veröffentlicht:

Wir listen euch nun alle wichtigen Infos bezüglich des Server Slams auf und zeigen euch, was ihr wissen müsst.

Wann beginnt der Server Slam? Die letzte Open Beta findet am 12. Mai bis zum 14. Mai statt.

Kann jeder daran teilnehmen? An diesem letzten Beta-Test von Diablo 4 kann jeder Spieler, ob Vorbesteller oder Tester, daran teilnehmen.

Gibt es einen neuen Download für den Server Slam? Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass ihr ein neues Programm herunterladen müsst. Wer an der vorigen geschlossenen oder offenen Beta teilgenommen hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dieselbe Datei nutzen können, um am Server Slam teilzunehmen.

Wie groß ist der Download für die offene Beta? Auf der PS5 beträgt der Download 77,130 GB. Die Downloadgrößen der anderen Plattformen könnten ähnlich groß ausfallen.

Welche Belohnungen gibt es zu ergattern? Wie auch vor dem Server Slam könnt ihr jetzt noch das süße Wolfsbündeln aus den vorigen Betas erspielen. Dazu müsst ihr Level 20 erreichen.

Zusätzlich gibt es noch eine Mount-Trophäe mit dem Namen “Cry of Ashava”. Um diese zu erlangen, müsst ihr mit einem “Level 20”-Helden den Weltboss Ashava besiegen.

Diablo 4 Server Slam Belohnungen 4 Cry of Ashava Mount Trophy

Alle Belohnungen erhaltet ihr dann, wenn Diablo 4 seinen Release feiert. Seid also flink und nutzt die Chance, denn wenn die Beta vorbei ist, gibt es keine Möglichkeit mehr diese Items zu ergattern.

Was gibt es zu beachten? Der Server Slam ist von Blizzard so ausgelegt, dass die Server durch den Ansturm der Spieler kollabieren sollen. Ihr solltet also mit langen Wartezeiten und Verzögerungen sowie Bugs rechnen, die euch möglicherweise aus dem Spiel kicken.

Da wir schon an beiden vorigen Beta-Terminen dabei waren, empfehlen wir, dass ihr euch lieber am 13. oder spätestens am 14. Mai einloggt und das eher zu frühen oder späten Stunden. So gibt es kurze bis gar keine Wartezeiten für euch und ihr könnt die Beta entspannter auskosten.

Werdet ihr am Server Slam teilnehmen oder wartet ihr lieber auf den vollen Release von Diablo 4? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

