Diablo 4: Uhrzeit der letzten Beta – Wann starten Server und Preload für den Server Slam?

Der große Patch 10.1 von World of Warcraft ist live. Wir verraten, was im neusten Update steckt und was ihr beachten müsst.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Der Server-Slam befindet sich bereits auf einem neuen Patch-Stand, in dem Verbesserungen aus den ersten Tests umgesetzt wurden. Darunter sind Anpassungen am UI, aber auch bereits Buffs und Nerfs für die Klassen geplant:

Anders als in den Betas zuvor, ist die Maximal-Stufe allerdings 20, nicht 25. Außerdem ist die Drop-Rate für Legendarys geringer als zuvor und entspricht nun dem, was ihr auf den Live-Servern ab dem 6. Juni sehen werdet.

Der Weltboss Ashava taucht zum ersten Mal am Samstag, den 13. Mai um 18:00 Uhr deutscher Zeit auf und ab dann alle 3 Stunden. Der letzte Spawn ist am 14. Mai um 18:00 Uhr. Ihr müsst Stufe 20 erreichen und Ashava töten, wenn ihr die neuen Belohnungen bekommen wollt .

