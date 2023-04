2 Klassen waren in Diablo 4 bis jetzt nahezu nutzlos – Blizzard hilft, bringt dicke Buffs vor dem Release

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 alternative Spiele zu Diablo 4 zusammengestellt, die nicht Path of Exile sind.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was sagt ihr zu den Änderungen, die Blizzard vornimmt? Sind sie gelungen oder vermisst ihr eine Anpassung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Alles rund um Diablo 4 erfahrt ihr hier:

Das ändert sich bei Dungeons allgemein: Die folgenden Dungeons wurden in ihrer Beschaffenheit geändert, damit ihr nicht so häufig zurücklaufen müsst:

Was ändert sich an den Klassen genau? Im Folgenden haben wir euch die Klassenänderungen aus den offiziellen Patch Notes von Blizzard eingebaut:

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Insert

You are going to send email to