3 Nerds streiten über Diablo 4 – Wie gut wird es wirklich?

Die Beta von Diablo 4 liegt nun etliche Wochen zurück. Blizzard hat in dieser Zeit viele neue Infos veröffentlicht, aber nicht alle davon kamen gut an. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sprach zusammen mit GameStar-Podcast-Chef Michael Graf und Twitch-Streamer Maurice Weber auf der CAGGTUS 2023 darüber, ob die Vorfreude größer oder kleiner wurde und was noch so die größten Bedenken an Diablo 4 sind.

Ich war von der Beta von Diablo 4 absolut begeistert und Blizzard hat mir wirklich gezeigt, dass Diablo 4 genau das Spiel wird, das ich mir wünsche. Es wird sicherlich perfekt, aber es hat alles, was ich davon erwarte.

Mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine. Tausende sagen, sie haben Diablo 4 so genossen, dass alles andere öde geworden ist. So krass ist es bei mir nicht, aber ich freue mich enorm auf den Release im Juni.

Seit dem Ende der Beta versorgt und Blizzard endlich mit neuen Info-Happen und zumindest teilweisen Antworten auf einige der brennendsten Fragen, etwa die große Frage nach dem Endgame-Content von Diablo 4.

Zusammen mit Michael Graf und Maurice Weber habe ich mich eine Stunde lang live darüber unterhalten, was jetzt eigentlich neues bekannt geworden ist, wie das unseren Blick auf Diablo 4 verändert und was wir vom Spiel erwarten.

Unseren Eindruck haben wir für euch mitgeschnitten. Ihr findet das Video auf dem neuen Kanal von GameStar Talk auf YouTube oder eingebettet direkt hier. Ich entschuldige mich für den Typen mit der Kreissäge, der hat uns alle genervt:

„Diablo sollte vermeiden, wie Path of Exile zu sein“

Wir haben in unserem Talk unter anderem darüber gesprochen, was wir mittlerweile Neues über Diablo 4 wissen, was wir uns noch wünschen und was Diablo 4 leisten muss, um gut zu werden.

Mittlerweile sind etwa viele der Endgame-Mechaniken bekannt, von denen einige äußerst gut ankommen, andere eher enttäuschen, aber die auch noch nicht im Detail erklärt werden. Die Charakter-Entwicklung nach Stufe 50 ist ebenfalls eher schwer einzuordnen.

Hier findet ihr einige unserer Beiträge zu den neuen Erkenntnissen:

Im Großen und Ganzen sind wir uns aber alle einig, dass Diablo 4 für seinen aktuellen Stand absolut ausreichend ist. Trotz des teuren Preises bin ich mir sicher, dass genügend Spielstunden drin stecken, um das Geld zu rechtfertigen.

Natürlich kam es im Gespräch auch zum Vergleich mit dem größten Konkurrenten von Diablo. Path of Exile hat für einige der Ideen offenbar Modell gestanden und die Diskussion um die beiden Titel beschäftigt die Fans schon seit Jahren – in der neusten Vergangenheit besonders:

