Diablo Immortal ändert die größte Pay2win-Mechanik und die Abzocke dahinter macht mich traurig

MeinMMO-Autor Maik Schneider hatte nach Release drei spaßige Wochen mit Diablo Immortal, ohne einen Cent auszugeben. Rückblickend muss er jedoch sagen, dass er nie so ein fieses Pay2Win-Spektakel erlebt hat und eine neue Änderung bei den Legendären Emblemen zeigt ihm das noch einmal deutlich.

Über die Pay2Win-Elemente von Diablo Immortal wurde ausführlich diskutiert. Nach Release war ziemlich schnell klar: Wer oben mithalten möchte, braucht einen dicken Geldbeutel.

Für mich war das nie ein großes Problem. Immortal ist ein gutes Diablo, ein spaßiges Monster-Klöppeln auf der Couch, eine entspannende Beschäftigung für den Geist nach Feierabend.

Fortschrittsschranken im Endgame sind für mich eher ein Problem und auch die perfide Art, wie Immortal jeden kleinen, psychologischen Trick nutzt, um Spieler in den Shop zu locken.

Die Kern-Items der ganzen Pay2Win-Thematik sind dabei die „Legendären Embleme“.

Jedes Legendäre Emblem sichert euch einen der Legendären Edelsteine – mächtige Items mit besonderen Fähigkeiten. Um die Edelsteine zu verbessern, braucht ihr zudem viele weitere der funkelnden Werte-Verbesserer.

Eine extreme Pay2Win-Mechanik von Diablo Immortal sieht man erst, wenn man schon bezahlt hat

Für die Legendären Embleme sind nun optische Überarbeitungen geplant. Denn es gibt eigentlich zwei unterschiedliche: Legendäre Embleme und Ewige Legendäre Embleme. Allein vom Symbol her konnte man diese beiden aber nicht auseinanderhalten.

Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden: Edelsteine aus den „normalen“ Emblemen lassen sich nicht auf dem Spieler-Markt verkaufen. Edelsteine aus den „ewigen“ Emblemen aber schon.

Links: Seltenes Emblem / Mitte: Legendäres Emblem / Rechts: Ewiges Legendäres Embleme

Über den Spieler-Markt lässt sich mit Legendären Edelsteinen haufenweise Platin verdienen. Doch auf den ersten Blick ließ sich nach Release gar nicht erkennen, welche Embleme mir handelbare Edelsteine bringen und welche nicht. Tatsächlich habe ich erst relativ spät kapiert, dass es unterschiedliche Legendäre Embleme gibt.

In meinem Leben habe ich so unfassbar viele Games gezockt, unzählige Items gesehen, genutzt, verwertet, gecraftet – was ich dabei aber nie gesehen habe: Items, die sich optisch so stark ähneln, aber doch so unterschiedlich sind.

Die neue Ankündigung, die Embleme nun optisch anzupassen, hat mir noch einmal vor Augen gehalten, mit welchen fiesen Mitteln Diablo Immortal arbeitet.

Einerseits ist das System dadurch von vornherein undurchsichtiger gewesen

Andererseits kommt es so zu Ingame-Käufen, bei denen man womöglich die falschen Embleme erhält

Lead Designer Wyatt Cheng sagt zu den Emblem-Änderungen folgendes:

Wir möchten sicherstellen, dass Spieler genau wissen, was sie bei einem Kauf bekommen, was sie bei sich im Inventar sehen und was sie beim Eingang in ein Ältesten Portal benutzen. Wyatt Cheng via reddit.com

Dazu schreibt er, dass man bereits Anfang August Tests durchgeführt hat, ob die Embleme dadurch besser zu unterscheiden sind.

Die ganze Geschichte macht mich traurig. Manchmal blicke ich offenbar etwas naiv auf die Pläne einiger Spielemacher, wie sie ihren Spielern das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Das ist Abzocke.

Es ist sicherlich kein exklusives Problem von Diablo Immortal. Aber das Mobile-Diablo hat es geschafft, viele Spieler erstmals zu einer längeren Runde Mobile-Gaming zu überzeugen, mich eingeschlossen. Dann direkt mit solchen Dingen konfrontiert zu werden, hat mich hart getroffen.

Zum Release wird mit diesen „Tricks“ ordentlich Kasse gemacht und sie dann Schritt für Schritt zu entschärfen. So kriegt man die Ewigen Legendären Embleme mittlerweile auch ohne Echtgeld – zum Release war das nicht möglich.

Diablo Immortal macht eine Option für kostenlose, legendäre Edelsteine nutzlos – Bringt eine bessere

Diablo Immortal war da auf jeden Fall eine Art Weckruf für mich. Ein eingeschlagenes Fenster, das nie wieder repariert werden kann. Ein starker Dämpfer meiner Positivität im Hinblick auf Monetarisierung.

Ich bleibe weiter der Meinung, dass die meisten Entwickler unsere Gaming-Leidenschaft teilen und zusammen mit uns Spieler fantastische Welten und Abenteuer erschaffen wollen.

Aber beim Wort „Echtgeld-Shop“ werde ich in Zukunft deutlich mehr aufhorchen. Wie seht ihr das? Lasst mir eure Meinung zum Thema da.

