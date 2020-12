WoW: Der First Kill von Denathrius kostete Limit knapp 46.000 €

So ein „World First Kill“ in World of Warcraft ist ziemlich teuer in der Vorbereitung. Die Gilde Limit verrät, was sie für Denathrius blechen musste.

Vor einigen Tagen ging in World of Warcraft das Rennen um den First Kill von Graf Denathrius auf mythischer Schwierigkeit zu Ende. Nach einem spannenden Wettrennen gelang es der US-Gilde Complexity Limit, als erstes den Fürsten von Revendreth zu besiegen.

So teuer war das Rennen: Der Schatzmeister von Complexity Limit hat verraten, wie teuer das ganze Rennen für die Gilde war. Am Ende belaufen sich die Schulden bei anderen Spielern auf stolze 331 Millionen Goldstücke. Würde man diese Menge an Goldstücken mit realem Geld kaufen – nämlich in Form von WoW-Token – dann hätte das einen Gesamtpreis von 57.068 $ oder umgerechnet 46.729 €.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was war so teuer? Die hohen Goldkosten kommen auf unterschiedliche Weise zustande. Zum einen muss die ganze Gilde bei jedem Versuch mit Bufffood, Fläschchen und anderen Stärkungseffekten versehen werden, was bei einem 25-Mann-Raid mit bis zu über 100 Versuchen pro Abend schon ordentlich kosten kann.

Der Löwenanteil war jedoch das Ankaufen von BoE-Gegenständen. Diese Items werden erst beim Ausrüsten an einen Charakter gebunden und können so im Auktionshaus verkauft werden. Da Shadowlands noch recht neu ist, konnten viele Charaktere so 3-4 epische Gegenstände kaufen, um sich noch ein bisschen mehr zu optimieren. Je nach Server und Wertigkeit dieser Gegenstände liegt der Preis dieser Items bei mehreren Hunderttausend Goldstücken.

An den „World First“-Rennen verdienen viele Spieler ordentlich Gold.

Auch andere Rennen waren teuer: Dass die Jagd nach einem First Kill richtig teuer ist, ist übrigens keine Seltenheit. Für die Schlacht von Dazar’Alor bezahlte die Gilde Method zwischen 40 Millionen und 100 Millionen Goldstücke. Für das Wettrennen in Ny’alotha wurden von Complexity Limit 257 Millionen Gold fällig.

Ist das schon Pay2Win? In der Community wird rege diskutiert, ob so ein First Kill damit nicht auch zumindest ein bisschen „Pay2Win“ sei, wenn man sich starke Ausrüstung über Gold kauft, das dann wiederum über WoW-Marken und damit Echtgeld finanziert werden kann.

Während man einen Vorteil durch Gold nicht ganz von der Hand weisen kann, sollte man aber nicht vergessen, dass die Raids auch spielerisch eine Menge von den Profis fordern. Einzelne Fehler führen sofort zum Tod der ganzen Gruppe und ein nahezu perfekter Spielstil ist notwendig – etwas, das man nicht durch Gold kaufen kann.

Wie findet ihr die ganze Sache? Hättet ihr gedacht, dass das Rennen so viel Gold verschlingt?