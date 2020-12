Das WoW-Addon „Mythic Dungeon Tools“ für WoW bekam eine Paywall. Die Spieler reagierten schnell und trollten den Entwickler.

Viele Spieler können sich World of Warcraft ohne Interface-Addons gar nicht mehr vorstellen. Egal ob irgendwelche BossMods, Erweiterungen für RP-Beschreibungen oder nützliche Verbesserungen beim Verkauf im Auktionshaus – Addons haben einen großen Nutzen und sind beliebt. Doch manchmal gibt es auch Drama um die Interface-Erweiterungen.

Was ist passiert? Das Addon „Mythic Dungeon Tool“ (MDT) war in den vergangenen Monaten extrem beliebt. Es erlaubte den Spielern, Dungeons auf hoher Schwierigkeit schon im Vorfeld zu planen und etwa eine genaue Route zu errechnen, um 100 % beim Abschluss eines „Mythisch+“-Dungeons zu erreichen und maximale Effizienz anzustreben. Beim Update auf die neuste Version stellten die Spieler jedoch fest, dass einige Funktionen des Addons nicht länger funktionierten. Stattdessen gab es den Hinweis, dass man die fehlenden Features durch Bezahlung freischalten könne.

Warum gab es die Paywall? Der Autor Nnoggie, den Spieler vielleicht von der Profi-Gilde Echo kennen, hat in einem Stream etwas die Beherrschung verloren. Während eines Raids forderten Zuschauer wiederholt, dass er doch endlich sein Addon updaten sollte. Die Zuschauer hatten hier eine klare Erwartungshaltung, dass das Addon rasch auf den neusten Stand gebracht wurde. Nnoggie hatte dort wohl ohnehin schon schlechte Laune und reagierte gereizt. Mit recht derben Worten erklärte er, dass er MDT von Curseforge (einer Addon-Datenbank) entfernen würde. Später fügte er an „dass er ihn doch bezahlen solle, um das Addon zu nutzen“.

Den Ausschnitt (mit einigen Schimpfworten) könnt ihr hier einsehen: Link zum Video auf Streamable

Genau so kam es dann auch. Das Addon hat einige Funktionen nun hinter einem zusätzlichen Download versteckt, etwa die genauen Daten der Trashmobs. So ist das Addon in seinen Funktionen eingeschränkt und benötigt den zusätzlichen Download, der kostenpflichtig ist.

Community reagiert schnell: Kurz nachdem MDT diese Paywall integriert hatte, wurde ein anderes Addon veröffentlicht. Das hatte genau die gleiche Funktion wie MDT, hieß nun aber „Manbaby Dungeon Tools“. Manbaby steht dabei für „Riesenbaby“ und soll den ursprünglichen Autor durch den Kakao ziehen.

Auch RP-Addon TotalRP3 wurde getrollt

Manchmal jedoch gibt es auch Streit zwischen einzelnen Erschaffern von Addons. Dann baut der Entwickler von Addon A etwa Code in sein Addon, das absichtlich die Funktionsweise von Addon B einschränkt und behindert. So ist es erst vor wenigen Stunden den Autoren des „TotalRP3“-Addons ergangen. Die stellen fest, dass der Erschaffer des Addons Altoholic/Datastore Code implementiert hatte, damit TotalRP3 nicht mehr funktioniert.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

TotalRP3 ist ein Addon für Rollenspieler, mit dem sie etwa andere Rollenspieler sofort erkennen oder zusätliche Beschreibungen und Notizen für ihre Charakere anlegen können.

Laut einem der Erschaffer von TotalRP3 (Solanya) wurde entsprechender Code in den Addons Altoholic und Datastore gefunden, der Profile in TotalRP3 löschen soll. Das wurde von mehreren Seiten bestätigt. Kurz nachdem das über Twitter bekannt wurde, veröffentlichte der Entwickler von Altoholic/Datastore ein neues Update und der Code war aus den Zeilen verschwunden.

Brauchen Addon-Autoren mehr Regeln? Wie genau in so einem Fall damit umzugehen ist, ist wohl nicht ganz klar. Als einfacher Nutzer der Addons ist es quasi unmöglich zu erkennen, wenn ein Addon ein anderes absichtlich in seiner Funktion beeinträchtigt. Grundsätzlich dürfte so ein Verhalten wohl auch den Addon-Datenbanken nicht gefallen.

Was haltet ihr von dieser Sache?