Was ist passiert? Der Reddit-Nutzer re3zee staunte nicht schlecht, als er von Tred’ova, dem Endboss des Dungeons Tirna Scithe übernommen wurde. Anstatt jedoch in der Gedankenkontrolle auf die Mitspieler einzuprügeln, begann der Todesritter plötzlich einen Zauber zu wirken – und fand sich kurz darauf im Ladebildschirm wieder. Tred’ova hatte den Spieler gezwungen, seinen Ruhestein zu benutzen, was ihn zu seinem Gasthaus beförderte und damit vom Kampf ausschloss.

In World of Warcraft gibt es immer mal wieder ein paar kuriose Vorfälle und kleine Fehler, die zu lustigen Ereignissen führen. Gerade zum Launch einer Erweiterung gibt es gerne mal Probleme, die dann recht schnell gefixt werden. Doch der Gorm-Endboss aus Tirna Scithe hat heimlich neue Kniffe gelernt. Er wirft die Spieler einfach direkt aus dem Dungeon mit einem fiesen Trick.

