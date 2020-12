WoW: Keiner will Nahkämpfer dabei haben – Warum?

Nahkämpfer in World of Warcraft schreien auf. Sie fühlen sich benachteiligt – und kaum einer will sie mitnehmen.

Seit etwas mehr zwei Wochen laufen die Spieler in WoW: Shadowlands mythische Dungeons. Während das auf normaler mythischer Schwierigkeit noch recht simpel geht, kommen auf „Mythisch+“ noch einige Härten hinzu. Besonders Nahkämpfer sind aktuell unbeliebt.

Was ist los? Im offiziellen Forum und im Subreddit von WoW beschweren sich aktuell viele Nahkämpfer. Trotz guter Ausrüstung werden sie häufig nicht in Dungeongruppen mitgenommen. Immer wieder gibt es Beschreibungen, dass man gar keine Nahkämpfer dabei haben möchte. So schreibt etwa der Nutzer Korgozz ein wenig zynisch auf reddit: „Wenn du Itemlevel 200 hast, aber keinen Fernkämpfer spielst“:

Auch andere Nutzer posten immer wieder Bilder von Gruppen, die partout keine Nahkämpfer dabei haben wollen – von dem Tank mal abgesehen.

Warum sind Nahkämpfer unbeliebt? Das liegt vor allem an zwei Gründen, die sich gegenseitig verstärken. In Shadowlands gibt es wieder recht viele Mechaniken, die vor allem Nahkämpfern Probleme bereiten. Das können Wirbelwind-Angriffe oder Flächen sein, die Nahkämpfer zwingen, auf Distanz zu gehen.

Dadurch machen Nahkämpfer entweder deutlich weniger Schaden oder kassieren selbst viel Schaden, was die Heiler stresst.

Besonders in der letzten Woche gab es durch die Affixe einen Wirbelwind, der immer in Nahkampfreichweite erschien. Dieser schleuderte Spieler zurück und fügte ihnen Schaden zu. Fernkämpfer hatten damit quasi kein Problem, denn der Wirbelwind erscheint nur in nächster Nähe zu den Feinden. Fernkämpfer können also ohne Probleme einfach weiter Schaden machen und müssen sich nur um die gewöhnlichen Mechaniken der Bosse kümmern.

Niemand will Nahkämpfer. Nun ja … fast niemand.

Wie könnte man das lösen? Eine allumfassende Lösung zu finden, ist schwierig. Wenn negative Effekte Nahkämpfer weniger betreffen, würden sich einfach alle Spieler im Nahkampf tummeln – auch die Fernkämpfer. Es würde womöglich helfen, die Affixe so abzuwandeln, dass Fernkämpfer und Nahkämpfer von allen Affixen gleichermaßen betroffen sind. Das ist aufgrund des doch sehr unterschiedlichen Spielstils aber nicht so einfach zu machen.

Allerdings ist das Problem auch nicht wirklich neu. Quasi in jeder Erweiterung gibt es immer mal wieder einen Aufschrei, dass Nahkämpfer besonders gebeutelt sind und dadurch an Leistung einbüßen – dieses Mal ist es nur eben besonders deutlich.

Hinzu kommt, dass Nahkämpfer auch ziemlich viele nützliche Eigenschaften mit sich bringen, so können sie im Regelfall besonders häufig Zauber der Feinde unterbrechen. Allein das ist ein guter Grund, auch den einen oder anderen Melee in der Gruppe zu haben.

Seht ihr eine gute Lösung für das Problem? Wie könnte man Nahkämpfer wieder beliebter und sinnvoller in Gruppen machen?

Wie geht’s Shadowlands eigentlich einen Monat nach Release?