Spieler von WoW sehnen sich schon jetzt danach, in Shadowlands wieder fliegen zu können. Doch wie geht das? Und wann kann man das?

Immer mehr Spieler trudeln in World of Warcraft: Shadowlands langsam auf der neuen Maximalstufe 60 ein. Während die Endgame-Aktivitäten freigeschaltet werden, muss man viel durch die Welt reisen. Manch einer vermisst dabei schon wieder die Möglichkeit, einfach an den Zielort fliegen zu können. Immerhin ist das Fliegen in Shadowlands noch nicht möglich. Doch wann kommt es und wie wird es freigeschaltet? Wir haben alle bekannten Infos.

Wann wird Fliegen freigeschaltet? Fliegen ist bisher noch nicht in Shadowlands möglich. Das soll sich jedoch mit der Veröffentlichung des ersten großen Content-Updates ändern, also dem Patch 9.1. Ein Release-Datum dafür gibt es noch nicht.

Erste Spekulationen gehen von einem Release von Patch 9.1 zum Ende des 1. Quartals 2021 oder ein wenig später aus (März/April 2021). Bestätigt ist ein Termin allerdings noch nicht.

Fliegen in den Schattenlanden – das dauert noch etwas.

Wie kann man das Fliegen freischalten? Das wird über das Ansehen-System eures gewählten Paktes möglich sein. Das System wird in den kommenden Patches noch erweitert und die Kampagne noch mehr ausgebaut. Eine Belohnung während dieser Kampagne ist die Freischaltung

Muss man Ruf farmen? Nein. Das Farmen von Ruf wird keine Voraussetzung sein. Nach aktuellen Infos ist das Fliegen einzig und allein an die Ansehen-Stufe mit eurem Pakt gebunden. Das ist zwar für einige Schritte auch ein wenig Farm-Arbeit, aber deutlich weniger repetitiv, als das wiederholte Abschließen der immer gleichen Weltquests.

In Legion und Battle for Azeroth war das Farmen von Ruf zum Fliegen einer der großen Kritikpunkte. Mit Shadowlands wird das der Vergangenheit angehören. Hier müsst ihr nur euer Ansehen steigern – was aber ohnehin jeder Spieler tun wird, da es eine der Haupt-Aktivitäten von Shadowlands ist.

Freut ihr euch schon darauf, in den Schattenlanden fliegen zu können? Oder wäret ihr lieber wieder länger an den Boden gebunden?

