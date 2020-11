WoW: Quest „Rudel oder Einheit“ – Was sollte man wählen?

In der neuen WoW-Quest „Rudel oder Einheit“ müsst ihr euch entscheiden – und das dauerhaft. Wir klären über die Folgen auf.

In World of Warcraft: Shadowlands dreht sich vieles um wichtige Entscheidungen, die Spieler in den Schattenlanden treffen müssen. Doch neben der Wahl eines Paktes, gibt es auch immer wieder kleinere Entscheidungen. Eine davon müsst ihr bei der Quest „Rudel oder Einheit“ in Bastion fällen. Wir verraten, was das für Folgen hat.

Was ist das für eine Quest? Die Questreihe findet ihr leicht östlich vom mittleren Stützpunkt in Bastion. Im Grunde sind das zwei Questreihen, die euch mit unterschiedlichen Kreaturen vertraut machen. Einmal lernt ihr die lebenden Larions und ihre Züchterin kennen, ein anderes mal die maschinenhaften Phalynx und ihren Erschaffer.

Habt ihr beide Questreihen abgeschlossen, verlangt das Spiel in der finalen Quest „Rudel oder Einheit“, dass ihr euch für eine von beiden Seiten entscheidet.

Pelodis will euch von den Phalynx überzeugen.

Kann man die Auswahl noch einmal ändern? Nein. Wenn ihr eine Wahl trefft, warnt das Spiel euch sogar davor, dass ihr diese Auswahl auf dem Charakter nicht mehr rückgängig machen könnt. Wenn ihr euch den Larion oder den Maschinen verschreibt, dann ist diese Wahl für den jeweiligen Charakter permanent.

Ihr könnt natürlich jederzeit einen zweiten Charakter spielen und auf diesem eine andere Auswahl treffen, um für beide Seiten gerüstet zu sein.

Was für Folgen hat das? Wenn ihr euch für die Larion oder Phalynx entscheidet, könnt ihr die jeweilige Variante als Begleiter im nahem Umkreis von Bastion verwenden. Bei den Larions müsst ihr zuerst kleine Leckerlis kaufen und dann einen Larion damit füttern, damit er euch für 10 Minuten folgt. Den Phalynx könnt ihr – wie auch schon in der Questreihe – einfach von seiner Station aus als Begleiter mitnehmen.

Eine bisher bekannte Folge ist, dass die Entscheidung Auswirkungen auf eure Weltquests hat. Für beide Lager gibt es mindestens eine Weltquest, die ihr nur abschließen könnt, wenn ihr euch der „richtigen“ Seite angeschlossen habt. Wenn ihr etwa die Larions gewäht habt, könnt ihr die Phalynx-Weltquest nicht abschließen und umgekehrt.

Diese Weltquest könnt ihr nicht abschließen, wenn ihr euch für die Phalynx entschieden habt.

Was sollte man nun wählen? Im Grunde ist die Wahl egal und es geht lediglich um eine einzelne Weltquest und ein wenig Kosmetik bei der Wahl eines temporären Begleiters. Ihr müsst – nach aktuellem Stand – also nicht zu lange darüber nachdenken und könnt frei entscheiden.

Kommt da noch mehr? Viele Spieler spekulieren bereits, dass die Entscheidung zukünftig noch weitere Folgen haben könnte. So hoffen die Spieler, dass es ein spezielles Reittier gibt – entweder einen Phalynx oder einen lebenden Larion.

Das ist allerdings noch nicht bestätigt. Sollte es neuen Informationen und ein mögliches Reittier geben, dann werden wir diesen Artikel natürlich aktualisieren.

Wem habt ihr euch angeschlossen? Steht ihr eher auf die lebenden Larions oder findet ihr die präzisen, programmierten Phalynxe besser?

