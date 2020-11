Die neue WoW-Erweiterung Shadowlands ist da und für viele Spieler heißt es nun erstmal wieder leveln. Doch wie wird man am schnellsten Stufe 60? Wir haben den Level-Weg eines Experten und Tricks von Speedlevelern gesammelt.

Woher kommen die Infos? Der Spieler DesMephisto ist bekannt dafür Speedruns und verrückte Rekorde in World of Warcraft hinzulegen:

Nun hat DesMephisto einen Guide erstellt, mit dessen Hilfe ihr entspannt in weniger als 6 Spielstunden auf Stufe 60 kommt. Er verrät dabei detailiert, welche Quests er benutzt und welche Hilfsmittel wie Boosts, Elixiere oder Addons er verwendet.

Gesammelt hat er diese Infos in einem Google Docs Dokument.

Das sind die wichtigsten Tipps zum schnellen Leveln

So geht DesMephisto vor: Er erledigt zuerst alle notwendigen Quests in Eiskrone, dem Schlund und Oribos. Danach geht er in die Gebiete Bastion, Maldraxxus, Ardenwald und Revendreth, die ihr ohnehin in dieser Reihenfolge spielen müsst. Dort erledigt er die jeweils angegebenen Quests und Aufgaben.

Seine genauen Wege könnt ihr mit Hilfe von Karten und Videos verfolgen. Für den ersten Schritt in Eiskrone, dem Schlud und Oribos brauchte DesMephisto rund 40 Minuten:

Wirkliche Tricks gibt es dabei nicht zu sehen. Jedoch legt er Wert auf etliche Speed- und Damage-Boosts in Form von Elixieren, Tränken, Bomben, Ölen und allgemeinen konsumierbaren Items. Die wichtigsten darunter sind:

60x Schießschuhe

30x Goblingleiter

20x Bärentartar

1 Wechselblaster

Die alle helfen euch dabei, schneller zu sein und ihr bekommt sie von Ingenieuren und Köchen. Mehr zu den Berufen findet ihr in unserem großen Berufe-Guide für Shadowlands. Außerdem hat er den Kriegsmodus aktiv, durch den er zusätzliche EP sammelt.

Das Wichtigste ist also, dass ihr möglichst schnell seid – buchstäblich. Sorgt dafür, dass ihr eure Bewegungsgeschwindigkeit maximiert, so kommt ihr auch am schnellsten auf Stufe 60.

Welche Addons nutzt DesMephisto? Auch bei den Addons gibt es wenige Überraschungen. Er nutzt vor allem Dinge, die für das schnelle Erledigen von Quests oder für das Töten von seltenen Mobs nützlich ist:

Abandon Zone Quests, mit denen automatisch alle Quests einer Zone aufgegeben werden,

Leatrix Plus, mit dem ihr automatisch die Quests annehmt und Items verkauft.

HandyNotes, mit dem Schätze und Besonderheiten auf der Karte markiert werden

SilverDragon, mit dem seltene Gegner auf der Karte markiert werden.

Mit dem Manager WoWUp könnt ihr eure Addons ganz leicht verwalten und installieren.

Schnell auf Stufe 60 in Shadowlands

Ist sein Weg der schnellste? Aktuell sieht es so aus, als wäre die Methode von DesMiphisto zwar verdammt schnell und vor allem im Alleingang machbar, aber es gibt noch einen schnelleren Weg.

Der erste Spieler auf Stufe 60 brauchte lediglich 3 Stunden. Dazu nutzte er einen Trick und Gildenkollegen, um im Dungeon „Nekrotische Schneise“ besonders schnell Erfahrung zu farmen.

Der Weg von DesMephisto verzichtet jedoch auf Tricks, Exploits oder krasse Geheimnisse und ist zudem besser, weil ihr direkt mit den Pakten in Kontakt kommt, dem neuen, großen Feature in Shadowlands.

Bringt es was, schnell zu leveln? Nur bedingt. Wer Shadowlands genießen möchte, sollte sich sogar Zeit beim Leveln lassen.

Zum einen müsst ihr erst die komplette Quest-Reihe abschließen, um einen Pakt zu wählen und so Endgame-Inhalte zu erleben. Das ist beispielsweise bei der Methode von Monkeylool, dem ersten Spieler auf 60, nicht passiert.

Zum anderen werden mythische Dungeons und andere Endgame-Inhalte erst am Mittwoch, den 25. November, nach dem Reset freigegeben werden. Mehr dazu hier:

