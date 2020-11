Mit dem Release der neuen Erweiterung World of Warcraft: Shadowlands gibt es neue Geheimnisse und seltene Belohnungen. Bereits im ersten Gebiet könnt ihr euch ein neues Reittier besorgen: das weiße Einhorn Sonnentänzer. MeinMMO verrät euch, wie ihr es bekommt.

Was ist das für ein Mount? Sonnentänzer ist einer der ersten raren Gegner, die ihr in der neuen Erweiterung Shadowlands kurz nach eurem Start finden könnt. Das Pferd zieht im südöstlichen Bastion seine Kreise und euch dort außer Reichweite mit seiner Anwesenheit neckt.

Obwohl Sonnentänzer bereits im ersten Gebiet zu finden ist, werdet ihr ihn so früh vermutlich nicht bekommen. Ihr könnt Sonnentänzer nämlich nicht einfach töten, um an seine Beute zu kommen. Stattdessen müsst ihr das Pferd zähmen, damit ihr es als Reittier bekommt.

Schickes Pferd, oder? Benötigt auch ganz schön viel Aufwand. Bildquelle: YouTube.

Und um es zu zähmen, müsst ihr erst eine kleine Aufgabe erledigen. Außerdem benötigt ihr einen Gegenstand, der erst recht spät im Spiel zu bekommen ist, den Himmelsschreitergleiter. Wir verraten euch, wie ihr an den Gleiter kommt und Sonnentänzer als Mount erhaltet.

Sonnentänzer zähmen in Shadowlands – So geht‘s

Segen und Gleiter beschaffen: Ihr benötigt zwei Komponenten, um das Pferd zu zähmen:

Segen des Sonnenreiters

Himmelsschreitergleiter

Den Segen erhaltet ihr bei den Koordinaten 60 / 94 im Südosten von Bastion. Klickt dort einfach auf den Schrein, den ihr dort seht. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr euch Koordinaten in World of Warcraft anzeigen lasst.

Hier findet ihr den Schrein.

Den Himmelsschreitergleiter könnt ihr euch im Auktionshaus kaufen oder selbst herstellen. Dafür müsst ihr allerdings den Kyrianern beitreten, einem der Pakte von Shadowlands. Bei den Kyrianern müsst ihr euren Ruf dann so weit ausbauen, dass ihr im Pfad des Aufstiegs die Fähigkeit „Lehren der Weisheit“ freischaltet.

Durch eine der Prüfungen erlernt ihr dann das Rezept für den Gleiter. Dafür werdet ihr vermutlich einige Wochen benötigen. Rechnet also nicht damit, dass ihr Sonnentänzer direkt zu Release erhalten werdet.

Sonnentänzer bekämpfen: Habt ihr den Gleiter, müsst ihr nur noch zum Schrein reisen und euch den Segen abholen. Fangt Sonnentänzer anschließend auf seiner Route ab und springt von einer Klippe. Nutzt den Gleiter und segelt auf das Pferd zu.

Sobald ihr in Reichweite seid, könnt ihr mit Sonnentänzer interagieren und steigt auf. Dabei müsst ihr nun versuchen, ihn zu beruhigen und erhaltet regelmäßig recht hohen Schaden, weswegen ihr auf niedrigeren Stufen hier vermutlich bereits sterbt.

Habt ihr das Pferd beruhigt, landet es gemeinsam mit euch an einer freien Stelle und fordert euch anschließend heraus. Der Kampf ist ebenfalls recht hart und ihr werdet vermutlich starke Endgame-Ausrüstung oder Freunde benötigen. Wie das alles abläuft, seht ihr im hier eingebundenen Video:

Wenn ihr Sonnentänzer bezwingt, ist er als Reittier anschließend offenbar nicht garantiert. Zumindest in der Beta gab es Fälle, in denen seine Zügel den Spielern nicht überreicht wurden. Rechnet also nicht damit, ihn selbst nach Abschluss der Aufgabe garantiert zu erhalten.

Ist euch die Jagd nach Sonnentänzer zu anstrengend?