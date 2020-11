WoW Shadowlands: Uff! Erster Spieler nach 3 Stunden auf Level 60

Eigentlich kann man diesen Dungeon beim Leveln nur bis Stufe 56 besuchen. Doch Monkeylool konnte diese Begrenzung umgehen, indem er immer einen Spieler in der Gruppe hatte, der unter Stufe 56 war. In dem Fall kann die ganze Gruppe erneut den Dungeon betreten.

Wie hat er das gemacht? Um so schnell zu leveln, haben sich Monkeylool und seine Gildenkollegen eines kleinen Tricks bedient. Sie haben sich immer wieder für den Dungeon „Nekrotische Schneise“ angemeldet und diesen abgeschlossen – zu dritt. Ein einzelner Run dauerte eigentlich nur 5-6 Minuten und belohnte mit ordentlichen XP am Ende des Dungeons.

Viele Spieler haben noch gar nicht richtig mit dem Leveln in World of Warcraft: Shadowlands angefangen, da sind andere schon lange fertig. Ein Spieler war dabei besonders schnell und hat das Ganze in knapp drei Stunden abgeschlossen. Die 10 Stufen von Level 50 bis Level 60 vergingen wie im Flug.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben + 3 =

Insert

You are going to send email to