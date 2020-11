WoW: Keine Sorge, in Shadowlands könnt ihr euch Zeit lassen

Stress und Hetze beim Leveln in WoW: Shadowlands? Nein, das könnt ihr euch sparen. Die Entwickler geben Entwarnung.

Der Release von World of Warcraft: Shadowlands ist an einem Dienstag, also knapp 24 Stunden vor dem wöchentlichen Reset am Mittwoch. Viele Spieler planten deshalb, richtig reinzupowern, um schnell Level 60 zu werden und die „erste ID“ bereits voll auszunutzen. Doch jetzt gibt es Entwarnung. Speed-Leveln bringt keinen Vorteil.

Was war der Plan der Spieler? Viele Spieler hatten vor, bereits in der Launch-Nacht von Shadowlands einen richtigen Sprint hinzulegen und sofort auf die Maximal-Stufe 60 zu stürmen. Immerhin bleiben in Europa knapp 30 Stunden, bevor der wöchentliche Reset stattfindet und damit gewisse Weekly-Caps zurückgesetzt werden. So manch einer plante, bereits in der ersten Nacht Torghast zu stürmen, um Seelenasche für legendäre Gegenstände zu sammeln oder bereits am Ansehen seines Paktes zu arbeiten.

Doch daraus wird nichts.

Was hat Blizzard gesagt? Eine Reihe von Spielinhalten wird erst mit dem ersten wöchentlichen Reset zugänglich. Das ist bei uns in Europa am Mittwoch, dem 25. November – also etwas mehr als einen vollen Tag nach dem ursprünglichen Launch. Erst zu diesem Zeitpunkt werden folgende Inhalte zugänglich:

Mythische Dungeons

Der Turm Torghast

Die 1. wöchentliche Ansehen-Quest für euren Pakt

Warum macht Blizzard das? Hazzikostas erkläre im Tweet, dass man so allen Spielern weltweit ein „faires Spielfeld“ bereiten würde. Niemand verpasst etwas, wenn er nicht sofort am ersten Tag Stufe 60 erreicht.

So hat Blizzard das zumeist auch in der Vergangenheit gehandhabt. Das hat den Vorteil, dass alle Spieler in ihrem Tempo leveln können und sich die neuen Gebiete und Quests in Ruhe anschauen und genießen können.

Stresst euch also nicht unnötig am Dienstag. Mythische Dungeons und andere Endgame-Aktivitäten werden erst ab Mittwoch freigeschaltet. Ihr könnt euch also ein paar Tage Zeit lassen, die neue Welt und Story genießen und euch erst danach ins Endgame reinfuchsen.

Das dürfte die beste Entscheidung für die meisten Spieler sein.

