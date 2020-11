WoW: Multiboxing wurde verboten, jetzt kamen die ersten dicken Banns

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Warum ist Multiboxing so beliebt gewesen? Nur ein kleiner Prozentsatz der Spieler hat sich dem Multiboxing verschrieben. Häufig sind das Druiden, die mit 5 oder 10 Charakteren gleichzeitig ein ganzes Gebiet abgrasen, um Ressourcen zu sammeln oder sich an bestimmten Stellen durchs Farmen von Mobs dumm und dämlich zu verdienen.

Manuelles Multiboxen, also das tatsächliche Spielen mehrere Accounts ohne zusätzliche Software ist auch weiterhin erlaubt. Aber das ist für Farmer natürlich uninteressant, da sich damit nicht so effektiv Ressourcen sammeln lassen.

Was war Blizzards Ansage? Vor einigen Wochen hat Blizzard angekündigt, aggressiv gegen Multiboxing vorzugehen – zumindest dann, wenn die Multiboxer bestimmte Software benutzen. Sämtliche Software, die Eingaben an mehrere Clients gleichzeitig überträgt, ist verboten worden.

Nur weniges in World of Warcraft ist so lästig, wie Bots oder Multiboxer. Das hat auch Blizzard nach vielen Jahren eingesehen und das Multiboxing vor einigen Wochen stark eingeschränkt und neuen Regeln unterworfen . Wer sich nicht an die Regeln hält, der muss mit Strafen rechnen – diese wurden jetzt endlich durchgesetzt.

Blizzard greift in World of Warcraft durch. Die ersten Multiboxer wurden gesperrt und ihre Accounts geschlossen.

