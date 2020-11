WoW: Shadowlands – 5 Tipps zum Start des neuen Addons

WoW: Shadowlands steht vor der Tür! Wir geben euch ein paar Tipps und Tricks, wie der Einstieg in die Schattenlande gelingt.

In der Nacht auf den 24. November ist es endlich so weit. Mit dem Launch von WoW: Shadowlands geht die 8. Erweiterung von World of Warcraft an den Start, die viele Neuerungen und vor allem frische Inhalte mit sich bringt. Doch wie startet man am besten in das Addon Shadowlands? Worauf sollte man achten und welcher Fehler gilt es zu vermeiden?

MeinMMO hat eine Reihe von Einsteigertipps für euch, mit denen der Start in Shadowlands angenehmer gelingt und ihr euch eine Menge Stress erspart.

1. Rümpelt euer Inventar aus

Das ist ein Tipp, der zu jedem Addon wieder relevant wird und den viele Spieler doch gerne vergessen. Bevor ihr euch in die Schattenlande wagt, solltet ihr euer Inventar gründlich ausmisten.

Der Frust wird groß sein, wenn ihr nach den ersten 10 Quests bereits bemerkt, dass die Taschenplätze einfach nicht ausreichen und ihr inzwischen so viele neue Gegenstände habt, dass ihr im Grunde nach jeder Mission zwei oder drei beim Händler rausfiltern müsst. Spart euch also Zeit und Frust, indem ihr eure Taschenplätze gründlich ausräumt.

Vor allem von alten Set-Gegenständen solltet ihr euch nun endlich trennen. Die sind längst in der Sammlung gespeichert und können für die Transmogrifikation verwendet werden.

Wenn eure Reagenzien Bank so aussieht, solltet ihr rasch handeln!

Das schließt übrigens auch die Bank und besonders das Ressourcen-Fach mit ein. In Shadowlands werdet ihr auf zahlreiche neue Handwerksmaterialien treffen, die alle Platz benötigen. Wer nicht schon im Vorfeld seine Bank aufgeräumt hat, der muss später mit knirschenden Zähnen Stapel zerstören oder mit argem Platzmangel kämpfen.

Wer hier vorher eine halbe Stunde in das Inventar-Management investiert, spart später viel Zeit und Frust. Dabei kann auch ein Zweitcharakter helfen, den ihr als Bank-Twink missbraucht.

2. Konzentriert euch auf einen Charakter

Zum Start einer neuen Erweiterung kann es verlockend sein, möglichst viele Klassen „anzuzocken“ und einfach mal reinzuschnuppern, was denn jede Klasse ab Stufe 50 zu bieten hat.

Doch davon ist in Shadowlands abzuraten und das hat einen klaren Grund. Wenn ihr die Story der Schattenlande einmal komplett durchgespielt habt, können andere Charaktere eures Accounts sie auf Wunsch überspringen. Ihr müsst also mindestens einmal die Kampagne durchgespielt haben, um bei anderen Charakteren direkt auf Stufe 50 (nach Ankunft in der neuen Hauptstadt) diesen ganzen Prozess überspringen zu können.

Konzentriert euch erstmal auf einen Charakter. Danach wird vieles einfacher.

Das ist allerdings kein Muss. Wer sich sicher ist, dass er sowieso mit jedem Charakter alle Gebiete durchquesten will, kann das auch getrost ignorieren. Wer jedoch nach alternativen Level-Methoden und weniger „Quest-Zwang“ sucht, der dürfte sich zuerst auf einen Helden fokussieren, damit es später mehr Freiheiten gibt.

3. Macht euch nicht wegen der Pakte verrückt

Schon im Vorfeld wurde extrem viel über die Pakte von Shadowlands berichtet. Spieler müssen am Ende der Level-Erfahrung einen der vier Pakte wählen und bekommen damit eine ganze Reihe von Aufgaben, Fähigkeiten und Boni.

Doch hier gilt: Macht euch nicht verrückt. Während der Level-Phase könnt ihr euch alle 4 Pakte ganz in Ruhe anschauen und das Spielgefühl sämtlicher Fähigkeiten ausprobieren.

Als Neueinsteiger oder Rückkehrer werdet ihr vermutlich ohnehin nicht in absehbarer Zeit mythische Raids in Angriff nehmen. Die Wahl eures Paktes dürfte also nur geringen Einfluss auf eure Tauglichkeit in Gruppen-Aktivitäten haben.

4 Pakte gibt es und sie sind wichtig. Aber macht euch mit der Wahl nicht verrückt!

Selbst wenn ihr später an einen Punkt kommt, bei dem ihr darüber nachdenkt, dass ein anderer Pakt besser gewesen wäre: keine Sorge. Den Pakt könnt ihr nachträglich noch ändern. Die Entscheidung ist zwar wichtig, aber nicht permanent. Fühlt euch also frei, ein wenig zu experimentieren.

Grundsätzlich gilt ohnehin: Die Wahl eines Paktes ist zwar bedeutsam, macht aber nur einen kleinen Teil der Leistungsfähigkeit eures Charakters aus. Einen „besten Pakt“ gibt es nur auf dem Papier und in ganz speziellen Situationen. Alle detaillierten Infos zu den Pakten findet ihr in diesem Artikel.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

4. Sucht euch Mitspieler oder eine Gilde

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einem MMORPG, aber das soll hier noch einmal gesondert erwähnt werden.

Zwar kann man World of Warcraft auch ohne Probleme alleine spielen, doch früher oder später wird man an gewisse Hürden stoßen. Wer noch bessere Ausrüstung haben möchte als das über Weltquests und Crafting möglich ist oder LFR-Raids für zu langweilig hält, der braucht Mitspieler.

Immerhin findet ein großer Teil der spannendsten WoW-Aktivitäten – wie anspruchsvolle Raids oder das „Mythisch+“-System für Dungeons – im Endgame statt.

Mit Gleichgesinnten macht WoW viel mehr Spaß.

Zwar lassen sich alle Inhalte grundsätzlich auch über den Gruppenfinder bestreiten, doch bleibt der Spaß hier meistens auf der Strecke. In einer Gilde sind die Anforderungen zumeist geringer als in Random-Gruppen, die fordern, dass man unbedingt eine bestimmte Skillung oder Vorgehensweise an den Tag legt. Kein Wunder, steht bei einer Gilde doch zumeist der persönliche Kontakt im Vordergrund und nicht die reine Effektivität.

Schließt euch mit Freunden zusammen, tretet einer vielversprechenden Gilde bei und seid ganz allgemein freundlich zu euren Mitspielern. Im besten Fall schließt ihr hier Bekanntschaften, die sich über Jahre zu guten Freundschaften entwickeln und euch garantieren, jeden Abend einige Mitspieler zu haben. Die Verbesserungen kommen dann von ganz alleine.

World of Warcraft macht auch nach 16 Jahren noch immer am meisten Spaß, wenn man es mit einer Gruppe aus Leuten spielt, die sich untereinander verstehen.

5. Kriegsmodus – Verbeißt euch nicht in der Entscheidung

Wer mit maximaler Effizienz spielen möchte, der kommt am Kriegsmodus nicht vorbei. Immerhin gibt es je nach Spielerstand einen Bonus von 10 % bis 30 % auf die gewonnenen Erfahrungspunkte und einige Belohnungen aus Weltquests.

Den Kriegsmodus könnt ihr über das Talente-Fenster in der Hauptstadt eurer Fraktion (Sturmwind für die Allianz, Orgrimmar für die Horde) aktivieren.

Kriegsmodus Ja oder Nein? Wenn ihr den Stress für mehr Belohnungen wollt: nur zu!

Im Kriegsmodus seid ihr allerdings permanent für PvP markiert und könnt so von Spielern der anderen Fraktion angegriffen werden, die ihr in den Schattenlanden oft treffen werdet. Diese zusätzliche Gefahr wird aber mit Extra-XP vergütet und sorgt so für schnelleres Leveln. Zumindest dann, wenn ihr nicht immer wieder im Kampf gegen andere Mitspieler sterbt. Besonders während der Level-Phase gehen viele Spieler aber „friedlich“ miteinander um und nutzen einfach den XP-Bonus, ohne wirklich PvP zu betreiben. Für Freunde des schnellen Levelns kann sich das also lohnen!

Sollte euch doch einmal alles zu viel werden, könnt ihr den Kriegsmodus in sämtlichen Ruhezonen abschalten. Sucht einfach ein Gasthaus auf und deaktiviert dort den Modus wieder in der Talente-Auswahl, wenn euch der Modus mehr einschränkt als nützt.

Habt ihr noch weitere Tipps und Hinweise, die ihr für den Start in die Schattenlande empfehlen würdet?

Euch fehlen noch Interface-Addons? Dann probiert doch dieses Tool mal aus!