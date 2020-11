In unserem Special auf MeinMMO findet ihr die 9 nützlichsten Addons für World of Warcraft .

Wollt ihr nun neue Addons installieren, navigiert zum Reiter „Get Addons“. Dort findet ihr rechts oben ein Eingabefeld. In dieses könnt ihr nach dem Addon suchen, das ihr installieren möchtet. Eine Schlagwortsuche oder Kategorien wie in Twitch gibt es allerdings nicht.

Wie Twitch und Overwolf auch, greift WoWUp auf Curse zu, den größten Anbieter für Addons in World of Warcraft. Außerdem bezieht der Manager Addons von WoWInterface, TukUI und direkt von GitHub und kann dazu benutzt werden, um das beliebte ElvUI zu verwalten.

WoWUp existiert erst grob seit Mai 2020, ist also noch recht jung. Vom grundlegenden Aufbau und den Funktionen erinnert es ein wenig an die Twitch-App, die jedoch ab Dezember keine WoW-Addons mehr unterstützt. Das ist kurz nach dem Release der neuen Erweiterung Shadowlands .

