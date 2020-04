Der WoW-Spieler DesMephisto ist bekannt dafür, sehr viele Charaktere im MMORPG auf Level 120 zu bringen. Jetzt sind es schon 46 – und alle haben dieselbe Klasse. Darüber hinaus machte er mit einem neuen Twitch-Streaming-Rekord auf die Organisation Autistic Self Advocacy Network (ASAN) aufmerksam.

Was hat DesMephisto geschafft? Im April 2019 berichtete MeinMMO darüber, dass der Spieler 29 Charaktere im MMORPG World of Warcraft auf die aktuelle Maximalstufe Level 120 gebracht hat.

Im August waren es bereits 41. Inzwischen ist diese Zahl auf 46 angestiegen. Dabei handelt es sich nur um Charaktere, welche die Klasse Krieger haben.

Er spielt dabei immer einen männlichen und einen weiblichen Vertreter desselben Volks als Krieger und levelt diese dann bis Stufe 120 auf. Damit hat er also:

Ork-Krieger Level 120

Ork-Kriegerin Level 120

Nachtelfen-Krieger Level 120

Nachtelfen-Kriegerin Level 120

Tauren-Krieger Level 120

Tauren-Kriegerin Level 120 und so weiter…

Dank des aktuellen EP-Buffs benötigt er sogar nur etwa 13 Stunden, um einen Krieger auf die Maximalstufe zu bringen. Auf Imgur erstellte DesMephisto eine Gallerie mit all seinen 46 Kriegerinnen und Kriegern.

Warum tut der Spieler das? Angeblich hat dies eine schon meditative Auswirkung auf ihn und wirkt beruhigend, wie auf reddit nachzulesen ist. Darüber hinaus ist der Krieger einfach seine Lieblingsklasse und es ist die einzige Klasse in WoW, die von jedem Volk gespielt werden kann. Zudem sind sie recht beliebt: In unserer Liste der beliebtesten Klassen landet der Krieger auf Platz 4.

Der Tauren-Krieger Moosejuggs gehört zu den 46 Charakteren, die WoW-Spieler DesMephisto auf Level 120 gebracht hat.

Streamen für den guten Zweck

Was erreichte der Spieler noch? Das ist aber nicht das einzige, was er schaffte. Denn am 24. April schaffte er es, den bisherigen Rekord im WoW-Livestreaming über Twitch zu brechen. Dieser lag bei 32 Stunden und 36 Minuten.

DesMephisto gelang es, rund 36 Stunden zu streamen. Das ist ein neuer Rekord.

Warum tat er das? DesMephisto wollte nicht einfach nur den bisherigen Rekord brechen, mit seinem Livestream wollte er auf Autismus aufmerksam machen. Er ist selbst Autist, wie er sagt, und sammelte daher während des Streams Spenden für die Organisation Autistic Self Advocacy Network (ASAN).

Insgesamt kamen 2.750 Dollar an Spenden zusammen. Ein Video des gesamten Streams haben wir hier für euch eingebunden:

WoD do you know – It is a 35 hour stream – Guinness World Record – Charity Stream – ASAN – $2750 raised !charity !donate !record von DesMephisto auf www.twitch.tv ansehen

Wer ist DesMephisto überhaupt? Der Spieler ist in der WoW-Community durchaus bekannt und zwar als „der Verrückte, der gerne Krieger spielt“.

Er hat das Leveln neuer Charaktere in WoW im Grunde perfektioniert und sich eine Routine erarbeitet. Da er selbst Autist ist, liebt Gewohnheiten und Optimierungen. Ihr findet seine Errungenschaften im MeinMMO-Artikel zu den verrücktesten Leistungen in WoW aller Zeiten.