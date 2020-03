WoW: Experte zeigt, wie irre der XP-Boost ist – Level 120 in 13 Stunden

Dank dem Erfahrungsboost geht das Leveln in WoW so schnell wie schon lange nicht mehr. In weniger als 13 Stunden kann euer Charakter schon auf Stufe 120 sein.

In World of Warcraft sind aktuell besonders viele Spieler am Leveln von Zweitcharakteren. Das liegt vor allem daran, dass Blizzard gegenwärtig einen dicken XP-Bonus von 100% aktiviert hat, mit dem das Leveln wie im Flug vergeht. Während viele Spieler berichten, dass sie nur etwas mehr als knapp einen Tag reine Spielzeit benötigten, zeigt der Streamer DesMephisto, dass es auch deutlich schneller geht. Er braucht nur etwas über 12 Stunden für das Maximallevel.

Wer ist DesMephisto? In der WoW-Community hat sich DesMephisto bereits einen Namen gemacht, denn er zählt als „der Verrückte, der gerne Krieger spielt“.

Schon im August 2019 hatte er stolze 41 Krieger auf Stufe 120 gebracht. Sein Ziel war es, einen Krieger für jedes Volk und mit beiden Geschlechtern zu besitzen. Daher kennt er das Leveln ausgesprochen gut und hat seine Route optimiert. Er liebt Gewohnheiten und Optimierungen, was er selbst auch in Teilen auf seinen Autismus zurückführt. Er hat damit auch eine unserer verrücktesten Leistungen in WoW aller Zeiten geschafft.

Was hat er gemacht? DesMephisto hat in all den Jahren seine Level-Strategie nahezu perfektioniert. Er erledigt das Leveln ausschließlich übers Questen und das auch nur solo. Das sei schneller als das Leveln über Dungeons, Insel-Expeditionen oder die Zeitwanderung. Dabei hat er beachtliche Zeiten vorzuweisen und kommt auf ein Gesamtergebnis von unter 13 Stunden.

Levelbereich Dauer für den Bereich Gesamtdauer 20-60 03:08:58 Stunden 03:08:58 Stunden 60-80 02:47:26 Stunden 05:56:24 Stunden 80-90 01:35:56 Stunden 07:32:20 Stunden 90-100 01:32:18 Stunden 09:04:38 Stunden 100-110 00:57:43 Stunden 10:02:21 Stunden 110-120 02:27:02 Stunden 12:29:23 Stunden

Auch gesteht DesMephisto ein, dass seine Route noch nicht optimal war. Durch die Bonus-XP hätte er noch etwas effektiver sein können, um bestimmte langwierige Quests auszulassen. Er ist der Meinung, dass man sicher noch eine halbe Stunde oder gar eine Stunde rauskitzeln kann.

DesMephisto hat allerdings ein Verbündetes Volk gelevelt, nämlich einen Mechagnom. Die beginnen bereits auf Stufe 20, weshalb 1-2 Stunden Spielzeit entfallen. Wer also eines der Standard-Völker leveln will, sollte noch ein bisschen mehr Zeit einplanen.

Wer den ganzen Run von DesMephisto am Stück oder einzelne Passagen daraus sehen will, der kann sich hier den Stream anschauen:

Diese Tipps müsst ihr beachten: Des Mephisto geht an die Sache mit extremer Planung heran. Er hat deswegen nicht nur die Erbstücke (wie die meisten Spieler), sondern noch mehr Vorkehrungen getroffen:

Alle Erbstücke mit Verzauberungen versehen

Einen Stapel Bonus-XP-Tränke aus Boralus / Dazar’alor

Schleifsteine für seine Waffen auf allen Stufen

Kriegstrommeln, um immer mal wieder einen „Kampfrausch“ zu haben

Goblingleiter, um große Strecken schnell überbrücken zu können

Verschiedene Reit-Gegenstände, um etwa beim Questen mit Beute interagieren zu können, ohne absteigen zu müssen

Hinzu kommt, dass auf den entsprechenden Stufen 40, 60, 70 und 80 jeweils sofort der bestmögliche Reitskill gekauft wird, um Reisezeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Noch mehr Tipps zum schnellen Leveln in World of Warcraft findet ihr in unserem umfangreichen Level-Guide.

So viel Planung ist natürlich nah am absoluten Maximum. Aber selbst wenn man auf einige dieser Tipps verzichtet, dürfte man in deutlich unter einem Tag Spielzeit die Maximalstufe erreichen.

Levelt ihr schon fleißig Twinks?