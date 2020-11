WoW: Level-Experte bringt Charakter in Rekordzeit auf Stufe 50

Das Maximallevel in World of Warcraft erreichen – in 3,5 Stunden? Es ist möglich, denn dieser Profi macht es vor.

In den letzten Tagen der Erweiterung Battle for Azeroth purzeln gerade noch einmal die Rekorde. Vor allem der Spieler DesMephisto übertrumpft sich alle paar Tage selbst und stellt immer wieder neue Meisterleistungen in der Level-Geschwindigkeit auf. Jetzt hat er sich erneut unterboten – und levelte einen Todesritter bis Stufe 50 in 3 Stunden und 33 Minuten.

Wie funktioniert das? Grundsätzlich stehen gerade „die Sterne günstig“ um besonders schnell leveln zu können, denn es fallen einige Boni aufeinander.

Buff vom Dunkelmondjahrmarkt – der gibt 10 % Bonus-XP durch einen Karrussell-Buff

16. Geburtstag von WoW – das gibt zusätzlich nochmal 16 % XP

Der Bonus vom Kriegsmodus fällt entsprechend der Region ebenfalls stark aus

Hinzu kommt eine Vielzahl von kleinen Verstärkungen. Etwa eine Verzauberung für erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit auf den Schuhen oder der XP-Trank, den es beim Kriegsfronten-Händler gibt. Außerdem beginnen verbündete Völker bereits auf Stufe 10, was die Level-Zeit nochmal um einige Minuten reduziert.

Welche Gebiet hat er gespielt? Die Level-Route ist dabei recht simpel:

Dunkelmond-Jahrmarkt (für den Buff und Annahme von Quests)

Wald von Elwynn

Rotkamm-Gebirge

Dämmerwald

Intro von „Warlords of Draenor“

Schattenmondtal

Loch Modan

Gorgrond

Besonders hilfreich ist dabei die Maulwurfmaschine, die Dunkeleisenzwerge benutzen können. Das ist quasi ein zusätzlicher Teleport an bestimmte Orte im Spiel, wie etwa Sturmwind, um schnell noch einen Abstecher beim Jahrmarkt zu machen. Das erspart so manch eine Benutzung des Ruhesteins und sorgt für noch kürzere Reisestrecken.

Die genaue Beschreibung könnt ihr im Video sehen:

All das kombiniert senkt die notwendige Level-Zeit auf minimale 3 Stunden und 33 Minuten. DesMephisto glaubt aber, dass er noch ein wenig schneller sein könnte. Zum Ende hin wurde er nämlich von „Stream Snipern“ heimgesucht, die ihm den Run verderben wollten und ihn im PvP jagten.

Wer ist DesMephisto? Viele Spieler dürften DesMephisto als den „Verrückten“ kennen, der knapp 50 Krieger auf die Maximalstufe gelevelt hat. Dabei hat er auch immer wieder neue Rekorde in der Level-Geschwindigkeit aufgestellt. Zumeist spielt er dabei einen Krieger, gelegentlich nimmt er nun aber doch andere Klassen.

Neuerdings wurde sogar ein Item in WoW nach ihm benannt, das ihr in der kommenden Erweiterung Shadowlands sicher häufiger im Auktionshaus finden werdet.

Was ist eure schnellste Level-Zeit in World of Warcraft? Findet ihr das Jagen nach solchen Rekorden gut?