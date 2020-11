WoW feiert 16. Geburtstag – und ihr levelt noch schneller als bisher

Was bietet der Geburtstag noch so? Im Kern sind alle Ereignisse der Vorjahre auch wieder vorhanden. Erst letztes Jahr hatte WoW sein 15. Jubiläum gefeiert und dafür einige Neuerungen gebracht. Die sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Das sind:

Der 16. Geburtstag von WoW – Was ist neu? Grundsätzlich gibt es zum 16. Geburtstag von World of Warcraft keine großen Neuerungen. Lediglich ein Umhang, der sich für die Transmogrifikation eignet, kann beim Händler für 200 Zeitverzerrte Abzeichen gekauft werden.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. eins × = 6

Insert

You are going to send email to