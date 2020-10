WoW: Spieler haben eine neue, schreckliche Art zu Leveln gefunden

Manche Spieler mögen es unangenehm schwer beim Leveln in WoW. Mit Patch 9.0 gibt es eine „alte, neue“ Methode.

Das Leveln eines Charakters in der aktuellen World of Warcraft ist nicht sonderlich schwer. Die meisten Klassen können mit mehreren Feinden gleichzeitig umgehen und nur selten gibt es eine Hürde, die andere Mitspieler benötigt – wie etwa Elite-Quests oder Dungeons. Doch manche Spieler machen sich das Leveln besonders schwer. Sie wählen einfach keine Spezialisierung.

Wie funktioniert das? Seit dem Pre-Patch 9.0 bekommen neue Charaktere mit dem Erreichen von Stufe 10 nicht mehr automatisch eine Spezialisierung zugewiesen. Das gilt auch für Verbündete Völker. Die Charaktere müssen mit Level 10 erst manuell eine Spezialisierung wählen, um Zugriff auf die entsprechenden Fähigkeiten zu bekommen.

Was hat das für Folgen? Ohne eine Spezialisierung fehlen Charakteren in World of Warcraft extrem viele Fähigkeiten. Zwar besitzen alle Klassen ein gewisses Grundpaket, doch damit sind die Charaktere kaum sinnvoll spielbar.

Entsprechend gering fällt der verursachte Schaden aus, weshalb die Lebensdauer von einzelnen Feinden von ein paar Sekunden auf mehrere Minuten steigen kann. Besonders Mönche haben es offenbar schwer, da ihnen kaum Möglichkeiten gegeben sind, um unspezialisiert etwas DPS zu machen.

Dafür hat der Mönch ohne Spezialisierung aber auch ein paar besondere Eigenschaften, denn er kann Überschwang (eine Heilung) und Wirbelnder Kranichtritt (eine AoE-Fähigkeit) ohne Kosten oder Abklingzeit wirken. Leider werden die Fähigkeiten nicht wirklich stärker, weshalb Feinde immer länger leben.

Ohne Spezialisierung ist es bei Magiern besonders bitter.

Warum machen die Spieler das? Die meisten machen das einfach, weil sie eine Herausforderung suchen. Einige wollen aber auch einfach ein bisschen Eindruck damit schinden, dass sie eine „reine“ Klasse ohne Spezialisierung spielen. Denn immerhin sieht man beim Betrachten solcher Charaktere nur, welche Klasse sie spielen, also etwa „Krieger“. Bei allen Kriegern mit gewählter Spezialisierung würde diese auch noch in der Beschreibung auftauchen. Das ist auf vielen Realms ein Alleinstellungsmerkmal.

Ist das ganz neu? Ja und Nein. Es war schon früher möglich, ohne die Wahl einer Spezialisierung zu Leveln. Allerdings gehören seit Patch 9.0 noch mehr Zauber und Fähigkeiten als zuvor zu den Spezialisierungen. Wer keine Spezialisierung wählt, hat also nur ein sehr kleines Grund-Kit an Fähigkeiten. Das ist in einigen Fällen extremer als es damals der Fall war.

Könntet ihr euch auch vorstellen, so zu Leveln? Oder sieht das schwer nach vergeudeter Lebenszeit für euch aus?

