Der bekannteste Krieger-Spieler aus WoW bekommt sein eigenes Item

Mit WoW: Shadowlands erhält einer der bekanntesten Krieger sein eigenes Item. Ihr werdet diesen Gegenstand wohl oft im Auktionshaus sehen.

Gebt es ruhig zu: Insgeheim hegt doch jeder langjährige WoW-Spieler den Wunsch, irgendwie in Azeroth verewigt zu werden. Doch nur wenigen Spielern wird diese Ehrung auch zu Teil. In der kommenden Erweiterung Shadowlands wird der Spieler DesMephisto in die Reihe dieser Spieler aufgenommen, die ihr eigenes Item im Spiel haben, das nach ihm benannt wurde. Das hat er sich durch jahrelange Community-Arbeit auch hart verdient.

Was ist das für ein Item? Die Handschuhe, die im englischen [Desm’s Fistos] heißen, sind für Plattenträger ausgelegt und haben ein Itemlevel von 158. Sie sind beim Anlegen gebunden, weshalb davon auszugehen ist, dass es sich bei ihnen um einen Random-Drop handelt, den Spieler überall in den Schattenlanden finden können. Die Handschuhe eignen sich sowohl für Krieger (wie DesMephistos einer ist), aber auch für Todesritter und Paladine.

Die Handschuhe zu seinen Ehren. Bildquelle: wowhead

Ihr werdet den Handschuhen vermutlich häufiger im Auktionshaus begegnen. Ein ewiger Tribut an einen der bekannten Krieger-Spieler überhaupt.

Was hat DesMephisto getan? DesMephisto dürfte vielen Spieler inzwischen ein Begriff sein. Das ist der etwas „verrückte“ Spieler, der für sein Leben gerne Krieger levelt und davon inzwischen rund 50 auf die Maximalstufe gebracht hat. Zu jedem Volk wollte er einen männlichen und einen weiblichen Krieger leveln. Außerdem hat er sämtliche Platten-Vorlagen im Spiel gesammelt.

Viele dürften ihn auch von seinen Speed-Level-Guides kennen, die ihm in den letzten Jahren zu weiterer Berühmtheit verholfen haben. So hat er aktuell einen Rekord, in unter 4 Stunden auf Stufe 50 zu gelangen.

Die Handschuhe nehmen darauf auch Bezug, denn sie gewähren die beiden Sekundär-Attribute „Meisterschaft“ und „Tempo“. DesMephisto ist mit einer Armee an Kriegern eben ein wahrer Meister auf dem Gebiet (Meisterschaft) und im Speedleveln der Rekordhalter (Tempo). Dass die beiden kombinierten Sekundärwerte des Handschuhe die Zahl 69 ergeben, entlockt allen nur ein zufriedenes „Nice“.

Desweiteren ist DesMephisto aber auch aus wohltätigen Aktionen bekannt. So hat er über seine Streams schon mehrfach Geld gesammelt, um damit Organisationen zu unterstützen, die sich um Menschen mit psychischen Problemen kümmern oder mit der Erforschung dieser Probleme beschäftigen.

DesMephisto gilt grundsätzlich als sehr positives Mitglied der Community, der auch gerne mal an seine Grenzen geht, um Ziele zu erreichen.

DesMephisto freut sich tierisch: Als DesMephisto sein eigenes Item entdeckt hat, freute er sich tierisch und eröffnete im Subreddit von WoW einen Beitrag dazu. Dort hagelt es Glückwünsche, der Beitrag hat inzwischen mehr als 11.000 Upvotes bekommen. Der Großteil der Spieler freut sich für DesMephisto und ist der Ansicht, dass er sich diese Ehrung deutlich verdient hat.

Was haltet ihr von solchen kleinen Ehrungen in World of Warcraft? Eine coole Idee und nette Geste? Oder hat so etwas nicht im Spiel verloren?