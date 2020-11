Auf Stufe 60 gibt es dann doch Ärger in WoW: Shadowlands. Neue Regeln fürs Phasing machen Weltquests deutlich komplizierter.

Update: Das Problem scheint inzwischen behoben worden zu sein. Blizzard hat in einem Blue-Post bekanntgegeben, dass die Gruppenbildung in WoW wieder wie zuvor funktioniert. Lediglich Spieler mit unterschiedlichen Einstellungen für den Kriegsmodus sollten sich weiterhin nicht sehen können. Danke an unseren Nutzer Peshki für den Hinweis.

Originalmeldung: World of Warcraft Shadowlands hat den ersten Tag erfolgreich hinter sich gebracht. Von einigen kleinen Problemen abgesehen, wie etwa Bugs beim PvP-Händler, gab es nur wenig Schwierigkeiten. Doch auf Stufe 60 angekommen, haben die Spieler nun ein Problem festgestellt, das extrem nervig ist. Das Abschließen von Gruppenquests wurde deutlich erschwert, denn das Phasing hat eine zusätzliche, frustrierende Hürde bekommen.

Was ist das Problem? Viele Weltquests in Shadowlands sind für eine Gruppe ausgelegt und benötigen 3 bis 5 Spieler, um die großen Elite-Gegner erfolgreich bezwingen zu können. Das Finden einer Gruppe ist eigentlich recht simpel, immerhin hat jede Quest in der Quest-Anzeige einen praktischen Button, der dabei hilft, mit wenigen Klicks Mitspieler von allen möglichen Realms zu finden. Doch das funktioniert nicht mehr, wie noch in Battle for Azeroth.

Beim Beitritt in eine Gruppe wechselt ihr nicht mehr automatisch in die Phase des Gruppenanführers. Ihr bekommt stattdessen häufig angezeigt, dass die anderen Spieler sich in einer unterschiedlichen Phase befinden. Ihr könnt dann einander nicht sehen und somit auch nicht gemeinsam die Quest abschließen.

Diese Info bekommen Spieler angezeigt, die einander nicht sehen können. Bildquelle: wowhead

Ist das Absicht? Offenbar handelt es sich dabei nicht um einen Bug, sondern um ein gewolltes Feature. Wenn man mit der Maus nämlich über die Spieler in der Gruppenanzeige fährt, verrät das Spiel, dass man nur zu den anderen Gruppenmitglieder in eine Phase wechseln kann, wenn man ein Sanktum aufsucht. Ein Sanktum ist eine besonders geschützte Ruhezone, in der kein PvP möglich ist, wie etwa Oribos oder das jeweilige Sanktum des Paktes.

Warum ist das so? Einen exakten Grund hat Blizzard für diese Änderung nicht genannt. Da das Spiel aber extra mit einem Tooltip darauf hinweist, scheint die Änderung beabsichtigt zu sein und das lässt Raum für Spekulationen:

Eine mögliche Erklärung wären hier etwa negative Erlebnisse in PvP-Phasen (Kriegsmodus). Dort konnte es oft frustrierend sein, wenn plötzlich „aus dem Nichts“ unzählige Feinde auftauchen, die einen überrennen, weil ein anderer Spieler sie per Gruppensuche spontan eingeladen hat.

Ein zweiter Grund könnte sein, dass man das „Server-Hopping“ beim Abfarmen von Rare-Mobs verhindern will. Viele Spieler schlossen sich nur einer Gruppe an, um an ganz anderer Stelle auf der Karte zu schauen, ob ein bestimmter Rare-Mob auf dem jeweiligen Server gerade verfügbar ist. Das ist damit auch nicht mehr möglich.

Was hat das für Folgen? Die Folge ist, dass viele Spieler aktuell frustriert sind, wenn sie Gruppen für Quests beitreten. Es nervt tierisch, nicht sofort zu den anderen Mitspielern in die Phase zu wechseln. Wer eine Gruppenquest gemeinsam erledigen will, sollte bereits im Sanktum nach einer Gruppe suchen und danach etwas Reisezeit einplanen.

Einfach zum Ort einer Quest zu gehen und dann eine Gruppe zu suchen ist nicht möglich – es sei denn, man beschränkt sich auf Gruppenmitglieder, die vom eigenen Realm kommen und bereits in der gleichen Phase sind.

Falls Blizzard hier etwas ändert oder genauer erklärt, warum das überhaupt so ins Spiel gebracht wurde, werden wir ein Update schreiben.

Ein weiteres Problemchen beim Leveln ist, dass man einfach zu viel XP bekommt, um sich alles anzuschauen.