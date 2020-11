WoW: Shadowlands ist echt cool, außer man will wirklich alles sehen

Dennoch will ich noch sagen, dass das wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und Meckern auf hohem Niveau ist. Es hätte die Level-Erfahrung noch ein bisschen mehr abgerundet, wenn die Gebiete vollständig mit dem Level skaliert hätten. So erlebt man eben einen kleinen Dämpfer und ist – zumindest mit eingeschaltetem Kriegsmodus – besser beraten, die Nebenquests liegen zu lassen und erst später nachzuholen, nachdem ihr einen Pakt gewählt habt.

So hatte es den Eindruck, als „bestraft“ mich das Spiel dafür, dass ich alles gründlich Spiele und jede Nebenmission und jeden Schatz mitnehmen will. Das hatte einen unschönen Beigeschmack.

Je weiter ich in einem Gebiet vorankam, desto weniger lohnenswert wurden die Quests. Das sorgte dafür, dass gerade die letzten Missionen, die eine Handlung eigentlich zum Abschluss bringen, sich besonders mies anfühlten, da sie den XP-Balken nur minimal voranbrachten oder schwache Gegner als Ziel hatten. Hier hätte ich mir gewünscht, dass alle Feinde bis Stufe 60 skalieren. Die Level-Untergrenzen für Gebiete hätte man ja weiterhin so belassen können.

Warum ist das blöd? Für mich war das ein wenig ärgerlich. Mein Plan war nämlich, alle Gebiete gleich von Anfang an „gründlich“ zu spielen und auch jede Neben-Quest abzuschließen. Das sorgte allerdings dafür, dass ich schon in Bastion (dem ersten Gebiet) Stufe 54 erreichte und dann plötzlich feststellte, dass die Feinde und Quests deutlich weniger XP abwarfen. Anstatt 12.000 Erfahrungspunkte gab mir eine Quest dann nur noch 8.000 und es fiel sogar noch weiter hinab auf 6.000.

Was ist das Problem? Die Gebiete von Shadowlands skalieren wären der Level-Phase nicht vollständig bis Stufe 60. Klar, es gibt eine festgelegte Quest-Reihenfolge, aber Blizzard hat dafür auch Level-Obergrenzen festgelegt. In Bastion skalieren Feinde und Quests etwa nur von Stufe 48 bis 53, danach wachsen die Gegner und Quests nicht mehr mit.

