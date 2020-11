Egal was ihr sagt, der Launch von WoW: Shadowlands war geil

Der Launch von WoW: Shadowlands liegt nun einige Stunden zurück. Cortyn von MeinMMO fand es grandios und hat durchgezockt.

Ja, ich geb’s ja zu. Ich stand schon Stunden vor dem tatsächlichen Launch mit meiner Draenei vor dem Schloss von Sturmwind, um direkt durchstarten zu können und einen kleinen Vorsprung vor allen anderen zu haben. Ich fühlte mich ein bisschen so, wie diese verrückten Apple-Jünger, die regelmäßig vor den Geschäften campieren, um das die neuste Version eines Mobiltelefons zu ergattern.

Ich habe noch immer die Horror-Geschichten vergangener Erweiterungen im Ohr, bei denen Spieler kurz vor dem Launch einloggen wollten und dann nicht konnten, weil die Server überlastet waren. Das wollte ich nicht riskieren, weshalb meine Draenei artig seit 20:00 Uhr in Sturmwind herumstand. Natürlich zusammen mit ihrem Baum. Das ist logisch und gut vorbereitet. Zumindest rede ich mir das ein.

Natürlich warte ich in Baumgestalt auf Shadowlands. Ich muss ja meinem Ruf treu bleiben.

Der Launch einer neuen Erweiterung für WoW ist für mich immer ein kleines Weihnachten. Nein, eigentlich ist es sogar besser als Weihnachten. In diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zählt das gleich doppelt.

Alle 2 Jahre ist die Nacht eines WoW-Launches, in der „mir alles egal ist“. Da gibt es literweise Energy-Drinks, Junkfood und es wird durchgezockt bis die Augen bluten, sodass mein Tagesrhythmus im Anschluss für den Rest der Woche ruiniert ist. Aber das muss so. Es ist für mich ein vergnügliches Ritual, das ich noch heute beibehalte.

Wer schreibt hier eigentlich? Cortyn schreibt seit knapp 8 Jahren für MeinMMO und spielt fast die doppelte Zeit schon World of Warcraft. Wenn der Dämon nicht gerade in Azeroth nach Haustieren und Mounts jagt, dann wird Rollenspiel betrieben oder mit der Gilde zusammen mythische Dungeons unsicher gemacht. Außerdem ist Cortyn gerade übermüdet und will ins Bett. Cortyn Nightshade

Fachdämon für Azerothologie bei MeinMMO

So lief der Launch ab: Pünktlich um Mitternacht ploppte die Quest auf und zusammen mit den gut 100 anderen Spielern stürmte ich sofort durch das Portal.

Ja, manch ein Spieler beklagte sich über fehlende Quest-NPCs oder eine chronische Überfüllung. Aber damit war zu rechnen. Allerdings gehörte ich ohnehin mit zur „vordersten“ Front. Ich kannte die Quests bereits aus der Beta und wusste daher, was ich tun muss. Ein kleiner Vorteil, der mir in den Stunden danach aber helfen sollte, ein wenig mehr Freiraum zu haben.

Die ersten Stunden waren grandios: Auch wenn ich Shadowlands aus der Beta bereits zu Genüge kannte, ist es doch immer wieder ein neues Gefühl, endlich einen „richtigen“ Charakter in den neuen Gebieten zu leveln. Jeder kleine Quest-Abschluss, der meinen EP-Balken mehr füllte, fühlte sich gut an.

Ganz davon ab, dass viele der Fehler aus der Beta nicht mehr da sind (alles andere wäre ja auch doof) und das Spielerlebnis somit deutlich verbessert war.

War es teilweise zu voll? Auf jeden Fall. Zum Glück gibt es in den meisten Gebieten einen relativ flotten Respawn. Nur selten bei bestimmten Mobs musste man länger als eine Minute warten, um sie umhauen zu können. Da zumeist mehrere Spieler den gleichem Gegner haben wollten, waren die Kämpfe auch nicht sonderlich schwer. Aber das sind sie in WoW ja ohnehin eher selten während der Level-Phase, wenn man nicht gerade einen Charakter blind spielt.

Abgesehen von Sylvanas waren die meisten guter Laune.

In den Dungeons war ich übrigens noch nicht unterwegs – weder live noch in der Beta. Hier habe ich meinen Gilden-Kollegen versprochen, dass wir den ersten Run gemeinsam an einem der kommenden Abende machen und die Dungeons so zusammen kennenlernen. Ich hoffe nur, die lassen sich nicht zu viel Zeit, denn mir juckt es schon in den Fingern.

Alles in allem: Der Launch war toll. Ich hatte viel Spaß und die meisten Spieler, denen ich begegnet bin, ging es offenbar ähnlich. In den öffentlichen Chat-Kanälen herrschte eine positive Stimmung und die ein oder zwei Miesepeter, die doch immer „alles doof“ fanden, gingen in den ganzen positiven Nachrichten unter. Eine Atmosphäre, mit der WoW gleich noch mehr Spaß macht.

Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss wirklich dringend ins Bett. Das habe ich zumindest meinen Kollegen erzählt, die jetzt Artikel für euch schreiben. Ich habe noch ein Date in Revendreth und versuche mich noch ein oder zwei Stündchen wach zu halten …

Wie habt ihr den Launch erlebt? Habt ihr auch durchgezockt oder seid gar noch dabei? Oder wartet ihr zähneknirschend, dass der Arbeitstag endlich vorbeigeht? Der erste Spieler erreichte nach nur 3 Stunden das neue Max-Level in Shadowlands.