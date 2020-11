Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Also was ich bisher gesehen habe, ist in meinen Augen einfach atemberaubend! Ein absolutes Kunstwerk und ein Augenschmaus.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In mehreren Threads machten die Spieler Witze darüber, an welchen Stellen und bei wie viel Prozent Ladebalken sie aus dem Spiel geworfen werden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Zumindest der Teil der Spieler, der an den Server-Problemen vorbeikam, die zu Beginn so manchen geplagt haben.

In der Nacht vom Montag (23.11.) auf Dienstag (24.11) war es soweit. Die Erweiterung Shadowlands wurde für die Spieler freigeschaltet und viele von ihnen strömten in die Schattenlande, um sich die neuen Inhalte des Addons genauer anzuschauen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sechs + = 8

Insert

You are going to send email to