In der Gruppensuche von WoW: Shadowlands gibt es Probleme. Boosting-Angebote überschatten jede richtige Gruppensuche.

Wer in World of Warcraft eine Gruppe für Inhalte wie Raids oder Mythisch+ sucht, der benutzt das LFG-Tool. Doch das ist manchmal gar nicht so einfach, denn dort gibt es zahlreiche Angebote von irgendwelchen Boosting-Diensten, durch die man sich erst arbeiten muss. Das ist ein Problem, das langsam wieder Überhand genommen hat.

Was ist los? Wer in World of Warcraft nicht gerade den Dungeon-Finder nutzt, sondern etwas härtere Inhalte wie „Mythisch+“-Dungeons bewältigen will, der hat ein Problem. Denn die Gruppensuche wird massiv durch Boosting-Verkäufer behindert. Das sind Gruppen, die eine gewisse Leistung versprechen und dafür Gold haben wollen. So kann man sich etwa den Kill von allen 10 Bossen in Schloss Nathria kaufen oder einen bestimmten „Mythisch+“-Dungeon innerhalb des Zeitlimits. So sieht das aktuell oft aus:

Ist das überhaupt erlaubt? Nein. Schon vor einer ganzen Weile hatte Blizzard die Regeln so angepasst, dass reine „Boosting“-Gruppen ihre Angebote nicht mehr im LFG-Tool bewerben dürfen. Wer keine reguläre Gruppe aufbauen möchte, sondern eine Gegenleistung in Form von Gold will, der darf seine Gruppe dort eigentlich nicht platzieren. Das scheint allerdings nur wenig geholfen zu haben, wenn man in das LFG-Tool schaut.

Allerdings: Bedenkt bitte, dass das Bewerben solcher Verkäufe im Handelschannel vollkommen in Ordnung ist. Hier solltet ihr die entsprechenden Nachrichten nicht fälschlicherweise melden.

Ist Blizzard machtlos gegen die Werbung?

Was kann man tun? Wer im LFG-Tool solche Gruppen entdeckt, kann sie ganz einfach melden. Dafür macht ihr einfach im LFG-Tool einen Rechtsklick auf die entsprechende Gruppe, wählt „Gruppe melden für:“ und könnt als Grund dann das zutreffende Auswählen. Im Regelfall ist das „Werbung“. Das sendet einen Bericht an Blizzard und gleichzeitig wird die Gruppe des entsprechenden Charakters für euch nicht mehr angezeigt, wodurch die Gruppensuche jedes Mal ein bisschen übersichtlicher wird.

Bringt das Melden überhaupt was? Darüber streiten die Spieler auch im Subreddit viel. Schaut man sich die aktuelle Menge an Verkaufsangeboten im LFR an, müsste man wohl „Nein“ sagen. Allerdings kann es auch gut sein, dass Blizzard die entsprechenden Werbe-Accounts tatsächlich bannt. Da es jedoch nur einen Charakter auf Stufe 50 benötigt, um ein LFR-Angebot zu schreiben, ist das kein großes Hindernis für diese Boost-Gruppen – sie machen einfach einen neuen Account und kaufen einen Boost für einen der Charaktere.

Entsprechend hitzig wird das Thema auch im Subreddit von World of Warcraft diskutiert. Dort gehen viele Spieler inzwischen davon aus, dass Blizzard dieser Problematik nicht Herr werden kann. Es wird deshalb vorgeschlagen, einen zusätzlichen Reiter im LFG-Tool zu öffnen. Hier könnten Boosting-Angebote ganz „legal“ gepostet werden, immerhin wird sowas von einigen Spielern genutzt und ist grundsätzlich auch erlaubt. Es stört nur massiv, wenn die Angebote die tatsächliche suche nach einer ernsthaften Gruppe erschweren.

Habt ihr auch mit der Problematik zu kämpfen? Oder stören euch die Boosting-Angebote nicht?

Aber vielleicht sollte man sich eh eine feste Raidgruppe suchen – denn Raiden ist super.