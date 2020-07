WoW: Endlich werden die nervigen Boost-Angebote gebannt

Die nervigsten Leute in World of Warcraft bekommen endlich auf den Deckel. Werbung für Boost-Runs erntet wohl endlich Strafen.

Ein großer Teil des Endgame von World of Warcraft besteht aus dem Besuch von „Mythisch+“-Dungeons. Wer keine feste Gruppe dafür hat, schaut stattdessen in das Such-Tool und versucht Mitspieler zu finden. Eine „normale“ Gruppe zu finden ist aber nicht immer so leicht. Denn oft ist alles mit irgendwelchen nervigen Angeboten überflutet. Gegen die geht Blizzard inzwischen offenbar vor.

Was ist das Problem? Viele Spieler sind mit ihren Charakteren bereits vollständig „fertig“ und warten auf die neue Erweiterung Shadowlands. Sie wollen bis dahin noch ordentlich Gold verdienen. Daher bieten diese Spieler nun Boosting-Gruppen an. Hier bezahlt ein Spieler die ganze Gruppe und wird dafür durch einen schweren Dungeon gezogen. Es winkt gute Beute und eine starke Kiste am Ende der Woche.

Das Problem ist allerdings, dass diese Boosting-Gruppen seit einer Weile Überhand genommen haben. Das ganze Suchtool ist oft davon überfüllt, sodass „normale“ Gruppen vollständig untergehen. Dabei ist das Bewerben solcher Gruppen innerhalb des Such-Tools eigentlich verboten.

Was ist passiert? Jetzt gab es endlich einen Lichtblick. Denn im Subreddit von World of Warcraft ist ein Screenshot aufgetaucht. Der Nutzer NargoEUW zeigt ein Bild von der Mitteilung einer temporären Accountsperre.

Darin steht beschrieben, dass der betroffene Account für 24 Stunden gesperrt wurde, weil er im Gruppenfinder Angebote wie „Boost und Carries“ angeboten hatte.

Diese kleine Nachricht kam bei der WoW-Community ausgesprochen gut an. Mehr als 5.000 Upvotes regneten auf diesen Beitrag herab. Offenbar ein Thema, das viele Leute interessiert. Das zeigt sich auch in den Kommentaren.

Manchmal greift Blizzard eben doch durch.

Ist Werbung für Boost-Runs erlaubt? Grundsätzlich ist die Werbung erlaubt – allerdings im Handelschannel und auch nur, wenn die Gegenleistung Gold beinhaltet. Der Verkauf von Boost-Runs gegen Echtgeld oder das Bewerben dieser Gruppen in Gruppensuch-Tool ist hingegen verboten und das schon seit einer ganzen Weile. Dass Blizzard hier nun offenbar durchgreift und milde Sperren ausspricht, könnte sich langfristig auszahlen.

Gruppen melden geht simpel – 2 Klicks genügen.

Wie kann man solche Gruppen melden? Das geht direkt aus dem Gruppenfinder-Menü. Macht einfach einen Rechtsklick auf die entsprechende Gruppe und wählt „Melden“ – anschließend müsst ihr nur noch den korrekten Grund auswählen und schon landet eine Meldung bei Blizzard.

Es bleibt natürlich zu hoffen, dass das nun kein Einzelfall war und Blizzard nun häufiger gegen solche Fälle vorgeht.