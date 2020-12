Was gibt es neu in 2020? In 2020 gibt es gleich zwei neue Belohnungen aus den Geschenken, die ihr euch sichern solltet.

Die meisten Spieler von World of Warcraft halten sich gegenwärtig wohl dauerhaft in den Schattenlanden auf. Kein Wunder, immerhin ist WoW: Shadowlands erst einen Monat jung und es gibt für die meisten noch jede Menge zu tun. Doch dabei sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass auch im Rest der Spielwelt die Zeit voranschreitet. Gerade findet etwa wieder das alljährliche Winterhauchfest statt. Das belohnt Jahr für Jahr mit neuen Geschenken und Spielzeugen. Die solltet ihr euch auch dieses Mal nicht entgehen lassen.

