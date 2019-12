Peinlich – WoW wirbt aus Versehen mit Inhalten, die es gar nicht gibt

Zum Winterhauchfest hat sich World of Warcraft eine kleine Peinlichkeit geleistet. Man bewarb Inhalte, die gar nicht im Spiel sind.

In World of Warcraft ist seit einigen Tagen das Winterhauchfest aktiv. Sowohl in Classic als auch in der Retail-Variante des Spiels wird das Weihnachts-Event gefeiert. In der Retail-Variante kommen jedes Jahr neue Inhalte, wie kleine Geschenke oder Spielereien hinzu. Auch in 2019 sollte das der Fall sein, denn Blizzard hatte sie beworben. Peinlich nur, dass die Inhalte noch gar nicht im Spiel sind, sondern erst mit dem nächsten Patch erscheinen.

Worum geht es? Passend zum Start des Winterhauch-Events hatte WoW einen kleinen Blog-Eintrag mit den Neuerungen des Festes veröffentlicht. Dort wurde ein Pepe mit Winterhauchmütze angepriesen. Pepe ist ein kleiner Vogel, den Spieler sich auf den Kopf setzen können, damit er sie bei den Abenteuern begleitet. Er hat verschiedene Kostüme und die Winterhauchmütze war neu, das ist sein „Altvater Pepe“-Outfit.

Allerdings stellten Spieler rasch fest: Das ist gar nicht im Spiel vorhanden. Der neue Pepe ist nämlich Teil von Patch 8.3 und der ist noch nicht veröffentlicht worden.

Mit diesem Bild wurde der neue Pepe beworben.

Blizzard hat diesen Fehler rasch bemerkt und behoben, wodurch der Blog-Eintrag zum Winterhauchfest 2019 deutlich schmaler ausfällt.

Wann kommt der Winterhauch-Pepe denn dann? Der neue Pepe kommt erst mit Patch 8.3 Visionen von N’Zoth. Dieser wiederum wird erst im Jahr 2020 veröffentlicht – also dann, wenn das Winterhauch-Event schon vorbei ist. Die Spieler können sich den Pepe also erst in einem Jahr verdienen, wenn vermutlich bereits Abenteuer in „Shadowlands“ absolviert werden.

Wie kam es zu dem Fehler? Wie genau dieser Fehler zustande kam, ist nicht geklärt. Allerdings reiht sich dieser kleine Patzer als Argument in die Vermutung ein, dass Blizzard aktuell die Inhalte von WoW streckt und Patch 8.3 absichtlich weiter nach hinten geschoben hat. Das würde erklären, warum man den Winterhauch-Pepe aus Versehen beworben hat, wenn der Patch 8.3 schon längst hätte erscheinen sollen.

Denkt ihr, dass das nur ein blöder Zufall ist? Oder ist das ein Beleg dafür, dass Blizzard die Inhalte bis zum Release von Shadowlands noch ordentlich streckt?

