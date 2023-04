Diablo 4 zwingt euch dazu, neue Charaktere zu spielen, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt – Und das kommt gut an

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was haltet ihr vom Respec-System? Findet ihr es gut, dass ihr viel Gold zahlen müsst, um verschiedene Builds spielen zu können? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Diablo 4 spielt in einer kaputten, von Dämonen überrannten Welt, in der ein Held vieles, aber nicht alles auf einmal können sollte.

Wie Reddit-User YakaAvatar in seinem Post offenbart, sollen kostenpflichtige Zurücksetzungen die Spieler davon abhalten jedes Meta-Build in jeglicher Aktivität und Situation zocken zu können.

Wie funktionieren Builds in Diablo 4? In Diablo 4 könnt ihr komplexe Builds für eure fünf Klassen erstellen und das dank Talentbäumen . Diese bieten vielfältige Angriffe oder auch Nebeneffekte an, die euch stärken und gefährlicher machen.

