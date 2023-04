Der Boss von Diablo 4 sagt einen wichtigen Satz und macht das Spiel direkt besser

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Wie teuer das Umskillen von Endgame-Charakteren in Diablo 4 sein wird, lässt sich aktuell noch nicht voraussagen. Doch schon allein der Fakt, dass es hier eine Korrektur der Strategie bei so einem wichtigen Thema gegeben hat, ist für mich ein spürbar positives Signal.

Es wird einen Zeitpunkt geben, an dem du denkst: ‚Oh, ich wäre gerne ein anderer Barbar, aber es ist zu teuer, alles rückgängig zu machen, was ich getan habe. Es ist eigentlich besser für mich, einen anderen Barbaren zu erstellen, einen neuen, um mit ihm frisch zu starten‘.

Was war die Aussage damals? In einem Video-Interview mit dem US-Medium IGN erklärte Blizzard-Manager Fergusson damals:

Doch es hat mir auch wieder ins Gedächtnis gerufen, wie gern ich an Builds rumbastle – sei es in Loot-Shootern wie The Division oder A-RPGs wie Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr.

Für MeinMMO-Redakteur Maik Schneider ist das Zusammenstellen von Builds in Action-RPGs wie Diablo 4 die Butter auf dem „Hack and Slay“-Brot. Kürzlich sorgte deswegen ein Satz von Diablo-Boss Rod Fergusson für große Erleichterung. Maik meint: D4 ist dadurch direkt besser.

