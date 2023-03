Fans sind begeistert nach der Open Beta: „Ich bin 38, Diablo 4 hat meine Liebe zu Games wieder entfacht“

Nach dem Ende der Open Beta von Diablo 4 tauschen sich tausende Fans über das neue Action-RPG aus und teilen ihre Meinungen. Der Konsens dabei ist: fast alles am Spiel ist gut, Diablo 4 kann sogar alte Liebe neu entfachen. Ein wenig Kritik gibt es trotzdem.

So steht es gerade um Diablo 4:

Am 27. März endete die Open Beta von Diablo 4 um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Mehr als eine Million Spieler haben laut Blizzard teilgenommen.

Obwohl nur begrenzt Content da war, berichte einige Spieler, dass sie 50 Stunden oder mehr gezockt haben.

Viele warten nun sehnsüchtig darauf, endlich wieder Diablo 4 spielen zu können. Sie finden: alles andere fühlt sich fad an.

Das sagen die Spieler: In Foren, auf Reddit und auch in den Kommentaren hier auf MeinMMO sind die Reaktionen auf Diablo 4 zum allergrößten Teil positiv. Spieler zeigen sich begeistert von dem, was sie gesehen haben.

Es heißt etwa: „Diablo 4 ist die beste Diablo-Erfahrung, die ich seit Langem hatte“ und vor allem Spieler, die seit vielen Jahren nicht mehr gezockt haben, zeigen sich angetan:

Ich bin 38 und habe gefühlt, wie ich langsam fertig bin mit Videospielen. Hier und da mal ein AAA-Spiel, kam aber nie wirklich rein. Als ich die Beta von Diablo 4 gespielt habe, hat das eine Freude wieder entfacht, die mir Gaming seit langer Zeit nicht mehr gab. fizzunk auf Reddit

Andere Kommentare von teilweise deutlich älteren Spielern stimmen zu, fühlen sich gleich. Andere sind ironisch sauer auf Diablo 4, sagen: Sie waren glücklich mit Diablo 3. Jetzt, nach dem Test, würden sie viel lieber Diablo 4 spielen. Alles andere fühle sich nun fad an.

Ähnliches Lob gab es schon zur ersten Beta von Diablo 4. Den ersten Eindruck der MeinMMO-Redaktion seht ihr im Video:

„Bin davon ausgegangen, dass Blizzard mehr kann“

Das kam gut an: Das größte Lob erhalten vor allem Gameplay und die Welt von Diablo 4. Das Spiel fühle sich einfach wieder endlich wie das an, was Fans seit Diablo 2 vor 23 Jahren vermissen. Die Welt ist düster, die Stimmung bedrückend, die Gegner wundervoll widerlich. MeinMMO-Leser Alex K. fasst seinen Eindruck zusammen:

Ich konnte die Beta an beiden Wochenenden spielen und fand es bisher sehr gelungen. Die Welt sieht schön düster aus, Dungeons sind sehr toll designt und das Schnetzeln macht auch sehr viel Spaß. Oft habe ich eine freie Kamera vermisst, um mal die Wandgemälde auch von anderer Perspektive zu bestaunen. Für mich hat Diablo 4 alles, was ein Nachfolger haben sollte und noch einiges mehr. Alex K. auf MeinMMO

Besonders die Sorge um die düstere Welt wurde durch ein neues Gameplay-Video kurz vor der Beta groß. Der Test hat dann aber die Bedenken zerstreut: Diablo 4 ist tatsächlich so düster, wie es zu sein verspricht.

Selbst die große Kontroverse, die Shared World von Diablo 4, wird kaum noch als Kritikpunkt aufgefasst. Die MMO-Elemente seien zwar da, aber auch kaum störend. Nur noch ein kleiner Teil der Spieler beharrt noch immer auf einem reinen Solo-Erlebnis.

Ein Experte mahnte allerdings schon vorher, dass ihr euch Diablo 4 mit zu viel Hype selbst kaputt macht. Das Spiel sei wirklich gut, aber eben auch nicht die Erlösung im Genre. Ihr solltet nicht „‚das beste Game aller Zeiten‘ erwarten, so etwas könnte kein Spiel erfüllen“.

Das kam nicht gut an: Die große Kritik an Diablo 4 ist weiterhin das Endgame. Dungeons seien schon in der Beta eher repetitiv gewesen. Wenn die auch am Ende so aussähen, würde es schnell langweilig werden. Ein paar kritische Stimmen:

MeinMMO-Leser Caliino: „Mein Fazit nach zwei Charaktern auf Level 25: Aktuell Standardkost, nichts Besonderes, aber auch nicht unbedingt schlecht. Die 70 € ist es aus bisheriger Sicht aber definitiv NICHT wert.“

MeinMMO-Leser Tatsu: „Ich denke, in der Beta habe ich im Großen und Ganzen alles gesehen von Diablo 4. Zu wenige Skills bzw. kaum Optionen für diese. In D3 gab es glaube ich 4 Optionen, jetzt hat man noch 2. Da wird es wohl nur 1 bis 2 Builds pro Klasse geben, die gut performen.“

MeinMMO-Leser NahYou (bereits nach dem Vorbesteller-Wochenende): „Das Spiel ist zwar hübsch, das Gameplay spaßig. Allerdings ist der Content irgendwie nur ‚meh‘. Die Welt wirkt in erster Linie nur wie ein Laufsimulator, da sie sehr leer und die Story sowie Side-Quests sehr verteilt sind. Und die haben teilweise so altes WoW-Worldquest-Niveau, also auch langfristig eher mager.“

Auf Reddit sind kritische Stimmen derweil deutlich in der Unterzahl, was ein seltenes Phänomen ist. Normalerweise finden sich dort die mitunter größten Kritiker. Allerdings wurde hier wohl zu den Betas zu viel gemeckert.

Einige Spieler haben sich über die vergangenen Tage über so ziemlich jede Kleinigkeit beschwert, was schließlich die „stille Masse“ auf den Plan gerufen hat. Die erinnerten daran, dass man Diablo 4 nicht spielen müsse, wenn man es doch so schlecht finde:

Fans von Diablo 4 sind genervt von Leuten, die nur meckern: „Dann zock halt Diablo 2“