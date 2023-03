Diablo 4 startet bald in die Open Beta. Vor dem Release zeigt sich ein Experte auf YouTube genervt von der Diskussion um das Spiel. Hier gebe es zu viele unfundierte Meinungen.

Wer ist der Experte?

DM: Diablo Immortal (kurz für: „Darth Microtransaction“) ist einer der größten YouTuber zu Diablo Immortal. Sein Kanal hat über 71.600 Abonnenten.

Bekannt ist er vor allem für seine tiefgreifende Expertise zu den Mechaniken im Mobile-ARPG und seine Offenheit. Er analysierte etwa, ob es sich gelohnt hat, 3.000 € in Diablo Immortal auszugeben.

Jetzt bereitet sich DM auf Diablo 4 vor, hat die Beta gezockt und beschwert sich über die Einstellung vieler Fans. Die machen sich selbst das Spiel kaputt, wie er sagt.

Das sagt DM: Der YouTuber kritisiert die Haltung vieler Fans von Diablo und Gamern generell. Gegenwärtig sei es kaum möglich, irgendwie ordentlich über Neuerscheinungen zu reden, ohne gleich irgendeinen Streit vom Zaun zu brechen.

Am Beispiel von Diablo 4 erklärt er: Es gebe nur noch zwei Seiten. Entweder sei man voll für etwas, oder voll dagegen. Fans seien so hungrig nach einem neuen Spiel, dass sie dieses gleich vergöttern:

Jeder ist super polarisiert. Das ist fast eine politische Diskussion, wie: „Diablo 4 ist wunderbar. Wenn du etwas anderes sagst, bedrohst du meine Begeisterung für das Spiel.“ Die vertragen nicht die Meinung von jemand anderem. Und dann hast du die Leute, die sagen: „Diablo 4 ist der Teufel und wenn du dieses Spiel und Blizzard unterstützt, bist du das Problem.“

Dort kämen viele Dinge zusammen, die gar nichts mit dem Spiel überhaupt zu tun hätten. Insbesondere die Diskussion rund um Blizzard und den Sexismus-Skandal aus der Vergangenheit beschäftige zu viele Leute. Es gab sogar schon Aussagen von Jason Schreier darüber, ob man Diablo 4 boykottieren sollte oder nicht.

„YouTuber wie ich sind die Hälfte des Problems“

Ein weiteres Problem sei, dass viele Meinungen als Fakten dargestellt werden, ohne irgendeine Grundlage. Es gebe etwa eine Diskussion darüber, ob Diablo 4 Pay2Win sei, obwohl es absolut keine Anhaltspunkte dazu gebe – außer, dass das bei Diablo Immortal der Fall sei.

Jede Info von Entwicklern habe bereits bestätigt, dass kein Item aus dem Shop irgendwelche Vorteile bringe. Das Spiel werde monetarisiert durch Skins und den hohen Preis zu Release, nicht über Pay2Win: „Es gibt kein Pay2Win in Diablo 4 […] selbst bei Lost Ark war die Diskussion nicht so groß und das Spiel ist Pay2Win as fuck.“

Es gebe aber auch haufenweise Leute, die einfach nur Views farmen wollen, etwa auf YouTube. Sie hypen Diablo 4, indem sie die behaupten, es revolutioniere das MMO-Genre, obwohl sie selbst nie gespielt hätten. Es gebe dort nur Gameplay von der Presse.

Vielleicht etwas ironisch, aber auch wir haben ein Fazit zur Beta von Diablo 4 gezogen. Vor allem den Weltboss fand ich hervorragend.

Viele Gamer würden dann nur Meinungen von YouTubern nachplappern, statt sich selbst ein Bild vom Spiel zu machen. Es käme vor, dass man sich gegenseitig zerfleische, nur weil man etwa nicht den besten Build für eine Klasse spiele, der vielleicht 3 % besser sei, erklärt DM. Und das bereits in der Beta.

„Wir sollten Spaß mit Videospielen haben. Und irgendwie haben wir das umgewandelt dazu, dass wir zu unserer eigenen Community toxisch sind“, erklärt der YouTuber. „[…] Aber zu unterscheiden, was ich mag und was andere mögen dürfen, ist in der Gaming-Community gerade unmöglich.“

YouTuber wie er selbst seien „buchstäblich das halbe Problem“, sie seien Echokammern und Fans mit einer differenzierten Meinung seien selten. Man solle sich aber immer eine eigene Meinung bilden, nicht nur wiederholen, was andere sagen, betont DM. Das gelte auch für seine Inhalte: „Ich bin nicht Gott und ich habe sicherlich andere Ansichten als andere Leute“.

