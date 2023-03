Sollte man Diablo 4 boykottieren und nicht kaufen, weil Blizzard böse ist? Das sagt der Experte

Das neue Action-Rollenspiel Diablo 4 erhält nach der ersten geschlossenen Beta viel Lob und Anerkennung. Blizzard sei wieder in Form. Aber einige Nutzer sagen: Es gehe nicht, dass man Blizzard jetzt alle Skandale und Untaten vergebe, nur weil die ein gutes Spiel machen. Der Gaming-Journalist und Aufdecker von Skandalen im Gaming, Jason Schreier, ist ein Ziel dieser Kritik – aber er sieht das ganz anders.

Das ist die Situation: Im Juli 2021 wurden Anschuldigungen gegen die Gaming-Firma Activision Blizzard erhoben, dort gäbe es systemischen Sexismus. Die Situation spitzte sich Monate lange zu, immer neue Anschuldigungen gegen die Firma kamen auf:

Mitarbeiterinnen sollten benachteiligt worden sein – wurden schlechter bezahlt, bekamen weniger Aufstiegs-Chancen, waren das Ziel von sexueller Belästigung

In der Firma habe die Kultur einer Studentenverbindung geherrscht: Männliche Mitarbeiter hätten während der Arbeitszeit gesoffen und Frauen ihre Arbeit erledigen lassen

Der schlimmste Vorwurf der Klage: Eine Frau sei bei „einem tragischen Beispiel von sexueller Belästigung“ in den Selbstmord getrieben worden,

Die Führung der Firma, vor allem CEO Bobby Kotick, habe das alles gewusst, aber unter den Teppich gekehrt

Versuche von Activision Blizzard das Problem zu lösen, scheiterten. Zuerst stritt man brüsk alles ab. Später entließ man den Chef von Blizzard und beförderte ein Zweier-Team aus Mann und Frau an die Spitze des Studio. Doch Jen O’Neal kündigte nur kurze Zeit später, als ihr klar wurde, dass sie weniger Gehalt erhielt als ihr männlicher Gegenpart

Die Mitarbeiter von Activision Blizzard forderten den Rücktritt von CEO Bobby Kotick und kritisierten den Aufsichtsrat, dass er so fest an Koticks Seite stehe

Wie ging das aus? Activision Blizzard pflegte die Narrative, dass es in der Tat früher zu Problemen bei Blizzard gekommen sei. Aber diese Probleme gehörten der Vergangenheit hat. Heute sei das alles viel besser:

Man entließ den Chef von Blizzard und einige problematische Mitarbeiter

Kotick verzichtete auf Teile seines Gehalts, gab aber keinesfalls seinen Posten als CEO auf

Man zahlte auch einige Millionen $, um den Fall beizulegen

Im wesentlich saß man die Probleme aber aus

Letztlich einigte man sich dann darauf, die Firma an Microsoft zu verkaufen (Natürlich aus völlig anderen Gründen) und die Diskussion um sexuelle Belästigung damit mehr oder weniger zu beenden.

Diablo 4 kommt gut an – Wird selbst von kritischen Journalisten gefeiert

Das ist jetzt die Diskussion: In Folge der Open Beta von Diablo 4 haben sich einige namhafte Gaming-Journalisten, die kritisch über Blizzard berichtet hatten, jetzt begeistert von der Beta gezeigt:

Vor allem Jason Schreier von Bloomberg (früher Kotaku), schrieb: Das Spiel sei großartig, er werde so viele Stunden seines Lebens in Diablo 4 verbringen

Das rief auf Twitter aber Widerstand hervor. Ein Nutzer schrieb: „Ich habe die 5 Sekunden genossen, in denen wir gemeinsam gegen Activision/Blizzard standen.“ Der Tweet wurde bislang 1,6 Millionen Mal angezeigt, war also recht bedeutend. Viele teilen diese Ansicht.

Die Idee hinter dem Tweet ist:

Gaming-Journalisten tun zwar so, als seien sie sozial engagiert und würden sich gegen eine Firma stellen, wenn die sich unmoralisch verhält

Wenn das Studio dann aber mal ein gutes Spiel macht, ist der Protest schnell verraucht und alles ist wieder gut

Daher sei solche Kritik nicht ernst zu nehmen – Gaming-Journalisten würden ihre Glaubwürdigkeit verspielen, wenn sie erst Probleme in den Firmen kritisieren, dann die Spiele derselben Firma aber feiern

Unter dem Tweet stimmen viele dieser Kritik zu. Es auch, dass die Gaming-Journalisten keinen moralischen Standards folgen, sondern nur „dem nächsten Gehalts-Scheck“ nachlaufen. Schreier wird als „Industrie-nah“ kritisiert. Manche zeigen sich von ihm enttäuscht.

Ein Gaming-Entwickler meldet sich aber ebenfalls zu Wort und sagt: Es sei schon okay, das Werk der „hart arbeitende Entwickler“ zu genießen, während man gleichzeitig die Bosse dazu aufrufe, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Beides schließe sich nicht aus.

Journalist sagt: Boykott bringt nichts – Veränderung muss von Arbeitern kommen

Das sagt Jason Schreier dazu: Jason Schreier gilt seit vielen Jahren als einer der renommiertesten Gaming-Journalisten im Westen mit guten Kontakten in die Branche. Er hat immer wieder Missstände in der Gaming-Industrie aufgedeckt, etwa die widrigen und belastenden Umstände unter denen EAs Shooter Anthem entstand oder die Probleme bei Cyberpunk 2077.

Den Vorwurf, alle Probleme zu ignorieren, sobald Blizzard ein gutes Spiel macht, will Schreier nicht auf sich sitzen lassen.

Schreier sagt: Jeder, der möchte, könne Spiele meiden, dafür brauche es keinen Grund. Das sei jedermanns gutes Recht. Aber ein „Boykott“ sei kein Zeichen der Solidarität mit den Angestellten – außer die riefen selbst zu einem Boykott auf.

Doch die Mitarbeiter bei Blizzard hätten, was er gesehen und gehört habe, nicht nach einem Boykott gerufen, sondern nach genau dem Gegenteil.

Um Probleme in der Industrie zu lösen, müssten die Arbeiter sich organisieren, zur Not zu drastischen Maßnahmen greifen und gemeinsam so hart wie möglich kämpfen. Es sei hilfreich, wenn die Kunden am Seitenrand stehen, applaudieren und an Aktionen teilnehmen, wenn die Arbeiter dazu raufen, aber das war’s dann auch.

Darauf angesprochen, dass Activision Blizzard besonders schlimm sei, weil sich doch eine Frau umgebracht habe, entgegnet Schreier:

Der große Unterschied zwischen Activision Blizzard und anderen Firmen sei es, dass andere Firmen ihre Rechtsstreitigkeiten außergerichtlich beigelegt hätten, bevor sie öffentlich wurden.

Der Unterschied zwischen Activision Blizzard und Firmen wie Ubisoft, EA, Riot Games, Sony, Microsoft oder anderen Firmen, die solche Vorwürfe sexueller Belästigung ebenfalls ausgesetzt waren, sei es eigentlich nur, dass es vielen leichter falle, Blizzard anzugreifen.

Ein Boykott eines Spiels würde bei den Firmenbossen nicht zu einer Änderung ihres Verhaltens führen, sondern zur Erkenntnis: „Unsere Arbeiter haben schlecht gearbeitet und einen Flop abgeliefert.“

Der Fall erinnert stark an Hogwart’s Legacy, auch dort hatten einige zum Boykott des Spiels aufgerufen:

