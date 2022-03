Eine deutsche Twitch-Streamerin ruft zum Boykott gegen Hogwarts Legacy auf

Hogwarts Legacy ist ein neues vielversprechendes Action-RPG im Universum von Harry Potter. Es soll Ende 2022 für PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Doch um das Spiel gibt es eine Kontroverse. Die deutschsprachige Streamerin Shurjoka ruft etwa zum Boykott des Spiels auf. Sie wirft der Autorin von Harry Potter, J.K. Rowling, vor, eine hasserfüllte Haltung gegenüber Transgeschlechtlichen Menschen zu zeigen.

Das ist der Anlass für die Diskussion: Am 20. März teilte die Streamerin Shurjoka einen Beitrag der US-Seite GameSpot, der sich wenige Tage zuvor ausführlich mit der Haltung von J.K. Rowling zu Trans Menschen beschäftigt hatte (via gamespot).

Der für GameSpot ungewöhnliche Artikel „JK Rowling’s Anti-Transgender Stance and Hogwarts Legacy“ von Jessi Earl listet auf mehreren Seiten detailliert auf, J.K. Rowling verbreite Falschinformationen zu Transgender und habe Transgender-feindliche Ansichten. Die Autorin des Artikels ordnet J. K. Rowling einer Gruppe zu, die sie „genderkritische Feministen“ nennt:

Die Ansichten Rowlings gipfelten in einem Essay im Juni 2020, in dem es darum ging, dass sich plötzlich vermehrt junge Frauen als Trangender identifizierten. Das sei eine Art „Mode-Erscheinung“.

Mädchen würden sich Operationen unterziehen, um ihr Geschlecht zu verändern, etwa Brust-Reduktionen. Später würden sie die Entscheidung bereuen.

Außerdem würden Rowling und Leute, die ihr angeblich ideologisch nahestehen, die These verbreiten, dass Männer sich als Frauen ausgeben, um in Bereiche einzudringen, die explizite Schutzzonen für Frauen sind.

GCF (gender-kritische Feministen) würden außerdem behaupten, Trans-Frauen würden versuchen, lesbische Frauen davon zu überreden, mit ihnen Sex zu haben

Laut der Autorin des Artikels seien das Falschinformationen, um eine bestimmte Narrative zu erzählen: Letztlich laufe die Argumentation darauf hinaus, dass „Transgender-Kinder“ nur Opfer von sexueller Gewalt sind und Transfrauen eigentlich männliche Sexualstraftäter.

Gaming-Forum boykottiert neues Spiel zu Harry Potter – Wegen „Scheinheiligkeit“

Autorin sagt: Man darf Hogwarts Legacy spielen, aber nicht ignorieren, was dranhängt

Was hat das mit Harry Potter zu tun? Die Autorin auf Gamespot sagt weiter: J.K. Rowling sei die „Anführerin“ dieser aktiven Hass- und Diskriminierungs-Bewegung. Daher könne man sich als Transgender-Mensch schwer irgendein Element der „Harry Potter“-Reihe ansehen, ohne die Frau dahinter zu sehen, die so viel Leid verursache.

Es sei unmöglich, Harry Potter von J.K. Rowling zu trennen. Sie sei immer noch die Chefin der Reihe und würde von jedem Verkauf finanziell profitieren. Die „Harry Potter“-Reihe unterstütze die Plattform einer Frau, die zu Hass aufruft.

Die Autorin des Artikels sagt, man sei kein schlechter Mensch, wenn man Hogwarts Legacy spielen wolle. Viele Trans-Menschen würden sich auch auf das Spiel freuen, trotz ihres Ärgers über Rowling. Aber jeder solle sich des Problems bewusst sein und darüber entscheiden, ob man sich das Spiel kaufen wolle oder nicht. Viele würden den Konflikt sicher ignorieren oder sich das Spiel sogar als Protest kaufen, sich keine Gedanken über Transmenschen zu machen.

Aber es sei falsch, zu ignorieren, welche Scheinheiligkeit hinter dem Ursprung des Spiels stünde.

Die Twitch-Streamerin Shurjoka.

Streamerin vergleicht Rowling mit „offen rassistischem Autor“

Wie kam diese Diskussion dann hier an? Die Twitch-Streamerin Shurjoka teilte den Beitrag von GameSpot und verschärfte den Ton des Artikels noch mal. Sie schrieb auf Twitter.

Frag dich einfach selbst: Würdest du ein Franchise von einem offen rassistischen Autor unterstützen, der Menschen auf Grund dem wie sie geboren wurden als Kriminelle brandmarkt? Nein? Warum kaufst du dann Produkte von JKRowling, die das mit Trans-Personen tut

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Die Aussage der Streamerin löste einige wütende Reaktionen aus, wie sie schreibt.

Rowling sieht sich als Anwältin von freier Sprache, fühlt sich persönlich betroffen

Wie ist denn die Position von J.K. Rowling? In dem Essay aus dem Juni 2020, das Gamespot behandelt, erklärt J.K. Rowling, warum sie sich mit diesem Thema so beschäftigt, obwohl es ihr so viel Hass und Ärger einbringe (via jkrowling).

Sie sagt etwa, sie hätte schon für die ersten Anzeichen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt, viel Hass von „Trans-Aktivisten“ öffentlich bekommen, wurde aufs Übelste beschimpft. Gleichzeitig habe sie aber privat viel Unterstützung erhalten, die ihr zeigte, dass es ein Thema ist, das viele belastet. Aus ihrer Sicht werde ein „Klima der Angst“ erzeugt, wenn man sich kritisch mit dem Thema Transgender auseinandersetze. Dem wolle sie entgegenwirken.

Ihrer Ansicht nach würden die verschiedenste Leute als „transgenderfeindliche Feministen“ beschimpft werden:

etwa Mütter, deren homosexuelle Söhne eine Geschlechtsumwandlung wollten, um den ständigen Hänseleien zu entgehen

oder eine ältere Dame, die nicht mehr in ein Modegeschäft geht, weil dort plötzlich Männer Zugang zu den Damen-Umkleidekabinen bekommen, da sie sich als Frau identifizieren.

Sie, als Autorin, deren Werk in vielen Ländern verboten sei, habe ohnehin ein großes Interesse an der Freiheit der Sprache.

Die Autorin J. K. Rowling (Quelle: YouTube).

Rowling hält es für normal, dass Teenagerinnen nicht wissen, wer oder was sie sind

Sie selbst könne sich sehr gut in Mädchen hineinversetzen, die lieber Männer wären – auch sie hätte in den 80ern überlegt, ein Mann zu werden, um der schwierigen Position zu entfliehen, in der Frauen waren. Viele Teenagerinnen würden „Krieg gegen ihre Körper“ führen. Es sei absolut normal in der Zeit verwirrt zu sein, sexuell oder nicht-sexuell, und nicht zu wissen, wer oder was man sei.

Rowling sagt: Sie will klar machen, dass auch sie glaubt: Eine Geschlechts-Transition sei eine Lösung für manche Menschen. Aber es gebe auch Studien, die bewiesen, dass 60-90% der Teenager aus einer solchen Dystrophie herauswachsen.

Rowling spricht in ihrem Essay von einer „Rapid-onset Gender Dysphoria“ [ROGA, plötzlich auftretende Geschlechtsdystrophie]: Das ist ein umstrittener Begriff, der andeutet: Das Verlangen, das Geschlecht zu verändern, entstehe durch gesellschaftliche Einflüsse. Der Begriff wird von amerikanischen Verbänden von Psychologen abgelehnt. Es ist keine anerkannte Diagnose.

Rowling spricht in dem Essay auch über eigene Erfahrung als Opfer von Gewalt und erklärt, dass sie aufgrund dieser Erfahrungen der festen Überzeugung sei, dass Frauen „sichere Orte“ brauchten. Sie sieht die Sicherheit dieser Orte gefährdet, wenn Männer dazu Zugang hätten, die sich als Frauen identifizieren.

Sie fühlt sich offenbar missverstanden. Wenn sie sich zu dem Thema nuancient äußere, dann werde sie aufs übelste beschimpfte und als „transphobisch“ hingestellt. Viele Frauen hätten mittlerweile zu Recht Angst vor „Trans-Aktivisten“.

Sie wolle sich aber dieser Bewegung nicht unterwerfen.

Gerade auf Twitter sei es unmöglich, sich differenziert mit einem Thema zu äußern. Wenn sie das tue, werde ihr sofort irgendwas unterstellt. Eine Person habe ihr sogar gesagt, sie sei Voldemort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt J. K. Rowling sieht sich als Anwältin für Mädchen, die sich für eine Geschlechtstransition entschieden und die Entscheidung nachher bereuen.

Wie ging es danach weiter? Das viel beachtete Essay von Rowling ist 2 Jahre her. Mittlerweile twittert Rowling fast unentwegt zum Thema „Transgender“. Sie scheint zu einem absoluten roten Tuch für Transgender-Aktivisten geworden zu sein und ist selbst tief in das Thema verstrickt.

Die Fronten scheinen verhärtet zu sein. Differenzierte Positionen werden kaum noch ausgetauscht. Beide Seiten stehen einander feindselig gegenüber und dämonisieren die jeweils andere Seite:

Für Transaktivisten ist Rowling der Kopf einer Bewegung, der Hass verbreitet

Rowling sieht in Trans-Aktivisten Leute, die eine „Atmosphäre der Angst verbreiten“, und keine Meinung neben der eigenen zulassen

Wie ist denn die Diskussion zu dem Boykott? Die Diskussion, die Shurjoka anstößt, ist nicht sehr differenziert.

Harry Potter ist Teil meiner Kindheit/Jugend und das lasse ich mir nicht nehmen. Das heisst nicht automatisch dass ich das befürworte was diese Frau da von sich gibt, denn das tue ich absolut nicht! Diese Unterstellung schwingt in solchen Tweets immer mit. — Vollzeit_Verwirrt 🦖 (@eh_hysteria) March 20, 2022

Einige Leute stimmen ihr zu.: Sie liebten zwar Harry Potter. Seit sie aber um die Ansichten von Rowling wüssten, hätten sie sich von dieser lieben Kindheitserinnerung komplett entfernt.

Es gibt aber auch einige, die diese Diskussion auf „Ich teile die Ansichten von Rowling nicht, aber wenn man damit anfängt, müsste man ja alles boykottieren“ herunterbrechen. Sie sagten, wenn es danach ginge, müsste man ja alles mögliche boykottieren, von Maggi, über iPhone bis hin zu H.P. Lovecraft. Man müsse Werk von Autor trennen.

Ein Versuch, die jeweils andere Position nachzuvollziehen, ist aber nur sehr selten zu erkennen.

Und was ist mit Filmen von Tom Cruise, Jonny Depp, Mel Gbison, und halb Hollywood die entweder Scientologen, Frauenschläger oder Antisimiten sind? Was ist mit Naidoo oder Nena ? Die Reihe lässt sich beliebig lange fortsetzten. — Stargazer (@Stargazer1204) March 20, 2022

Interessant ist, dass sowohl Shurjoka wie auch 2 Jahre vorher Rowling zu der Erkenntnis kommen, dass Twitter einfach nicht der richtige Ort für differenzierte Auseinandersetzungen ist. Das scheint zumindest ein gemeinsamer Nenner zu sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Hogwarts Legacy ist ein Singleplayer-Spiel, mit dem wir uns auf MeinMMO nur selten beschäftigen. Wenn wir es doch mal machen, beschäftigen wir uns mit der Auswirkung des Spiels auf die Gaming-Kultur. Das Spiel spaltet offenbar:

Kontroverse um Gamergate überschattet neues PS5-Spiel zu Harry Potter