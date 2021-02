Gaming-Forum boykottiert neues Spiel zu Harry Potter – Wegen „Scheinheiligkeit“

Zum ersten Mal in der Geschichte des Gaming-Forums boykottiert ResetEra ein neues Spiel: Hogwarts Legacy (PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X, PC), das neue Game zu Harry Potter. Man wirft Personen, die mit dem Spiel in Verbindung stehen, vor, sich scheinheilig zu verhalten: darunter der Autorin J.K. Rowling und dem Design-Chef des Spiels.

Um dieses Forum geht es: ResetEra ist neben reddit der wohl bedeutsamste englischsprachige Ort, auf dem Gaming-News diskutiert werden. Das Forum gewann ab 2017 an Bedeutung. Zu der Zeit ging das bis dahin dominante Gaming-Forum „NeoGaf“ in Rauch auf, weil der Gründer dieses Forums in seltsame Anschuldigungen verstrickt war. Der soll uneingeladen zu einer Frau in die Dusche gestiegen sein und ähnliches.

ResetEra ist bekannt dafür, dass sich dort einige Industrie-Insider tummeln und Entwickler ab und an vorbeischauen und Einblicke in ihre Arbeit geben.

Alles zu Hogwarts Legacy verboten – Außer Kontroversen

Was ist das für ein Boykott? Ein Administrator sagt in einer aktuellen Diskussion um das Spiel Hogwarts Legacy:

„Das ist eine einzigartige und schlimme Situation, in welcher die Schöpferin der Marke und ein Senior-Producer des Spiels reuelos scheinheilige Ansichten vertreten. Wir haben im Team lange darüber gesprochen und sind zu dem Entschluss gekommen, eine totale Sperre für alle Threads über Promo-Material zum Spiel [Hogwarts Legacy] zu verhängen. Da bedeutet: Es gibt keine Threads über Trailer oder offizielle Ankündigungen, keine Hype-Threads und keine Fluff-Berichte über die Features. Im Prinzip verbieten wir alle Threads zum Spiel bis zum Release, außer es sind große Entwicklungen über Kontroversen oder ähnliches.“ Hecht, ein Admistrator von ResetEra

Der Admin sagt dann: Das sei das erste Mal, dass man sowas macht. Und es sei auch eine Ausnahme. Aber die Situation sei hier, dass es nicht nur einen „scheinheiligen Entwickler“ gibt, sondern es geht auch darum, was J.K. Rowling mit ihrem riesigen Einfluss so anstellt.

Warum ist das so? Wir haben auf MeinMMO am Montag über Hogwarts Legacy berichtet. Dem Lead-Designer des Spiels, Troy Leavitt, wird vorgeworfen, sich in einem YouTube-Kanal positiv über GamerGate und negativ über den Feminismus und Anita Sarkeesian geäußert zu haben.

Der Journalist Liam Robertson stellte den Chef-Designer mit einem Tweet in die ganz rechte Ecke.

J.K. Rowling wird vorgeworfen, transphob zu sein

sie verteidigte eine Frau, die für den Tweet gefeuert wurde “Männer können sich nicht in Frauen verwandeln”

sie kritisierte einen Artikel der “Menschen, die menstruieren” statt des Worts “Frauen” verwendet

sie rief die Frage aufrief, ob es reichen könne, sich als „Frau zu fühlen“, um Zugang zu Toiletten und Umkleidekabinen von Frauen zu erhalten. Aus ihrer Sicht öffne man so sichere Räume der Frauen für jeden Mann, der dort eindringen will.

und sie schrieb 2020 unter Pseudonym einen Roman, in dem ein Killer in Frauenkleidern mordet

Manchen gilt die Harry-Potter-Autorin seitdem als TERF – als radikale Feministin und Transsexuellen-Hasserin.

Gerade auf ResetEra werden die Ansichten von Rowling und Leavitt scharf kritisiert. ResetEra gilt als „linkes Gaming-Forum“ und die Ansichten, die von dem Lead-Designer und J.K. Rowling vertreten werden, sieht man dort als rückständige Hassbotschaften an.

Der Boykott sagt im Prinzip aus: Wir bringen nichts über Hogwarts Legacy bis zum Release, außer es ist was Negatives. Wenn denen was um die Ohren fliegt, dann sind wir dabei.

So sind die Reaktionen: Die sind äußerst positiv. Die meisten Nutzer begrüßen die Entscheidung als „gut und richtig“.

Selbst die vorsichtigen Stimme sagen: Das sei besser so. Denn jeder weitere Thread über Hogwarts Legacy auf ResetEra wäre sicher in einer Katastrophe geendet.

Diskussion über Games in den USA ist politisiert

Das steckt dahinter: Es ist aus deutscher Sicht schwer zu verstehen, was im englischsprachigen Raum im Gaming abgeht. Denn in den USA ist vieles politisiert und gespalten, auch die Diskussion um Games.

Lange waren Games vor allem für „Männer“ gemacht: Man hatte Kinder, Jugendliche und junge Männer als Zielgruppe im Visier. Doch in den 2000ern öffnete sich das Gaming für mehr Menschen. Auch das Schreiben über Games öffnete sich. Es ging nicht mehr nur um Pixel, die Anzahl von Bossen in einem Spiel oder Game-Mechaniken, sondern nun auch um die gesellschaftliche Relevanz und die Botschaft eines Spiels. Seiten wie Kotaku (ab 2004) oder Polygon (ab 2012) waren hier führend.

Dazu stellte etwa ab 2014 „GamerGate“ eine Gegenbewegung da, die diese neuen Journalisten und Journalistinnen vorwarf, korrupt und dekadent zu sein, sich gar nicht mehr für Spiele zu interessieren und „gar keine Gamer zu sein.“ Die sollten aufhören mit ihrer Politik, ihrer Agenda und ihren Ansichten das Gaming zu verderben. Man sah da einen elitären Zirkel, der sich gegenseitig stützte, und warf ihnen vor, mit der Gaming-Industrie zu stark verbandelt zu sein.

Diese Diskussion nahm extrem hässliche Züge an, die bis zu Mord- und Vergewaltigungsdrohungen reichten.

Ein Tweet an Anita Sarkeesian: “Bring dich um. Feministen sind Luftverschwendung. Mehr Spiele sollten halbnackte Frauen wie Tomb Raider haben.”

Diese ganze Bewegung haben wir in Deutschland nur in Ausläufern mitbekommen, weil unsere Gaming-Presse diese Politisierung und Spaltung in der Form nicht mitgemacht hat, sondern die deutsche Art über Games zu sprechen noch stark aus der Hobby-Ecke kommt. Das beklagte der ehemalige Gaming-Journalist Christian Schmidt 2011 in einem Artikel für den Spiegel (via SPIEGEL).

Die deutsche Diskussion über Games läuft im Mainstream seit vielen Jahrzehnten mehr oder weniger gleich. Aber in den USA ist die Stimmung jetzt soweit, dass man in einem großem Forum die Diskussion über ein Spiel einschränkt, weil man mit den Ansichten der Leute dahinter nicht übereinstimmt.

In Deutschland haben wir relativ selten Vorfälle, in denen Leute mit “#GamerGate” argumentieren, aber der RocketBeans-Mann Etienne Gardé stieß mit einer schwarzhumorigen Bemerkung über Greta Thunberg manchem so sauer auf, dass er in die GamerGate-Ecke gerückt wurde:

