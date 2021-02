Ich freu mich, euch mitteilen zu können: Obwohl ich meinen YouTube-Kanal vor WB Games offengelegt habe, scheint es kein Problem für sie zu sein. Es ist nicht so, als würden sie hinter dem stehen, was ich gesagt habe, aber es scheint ihnen mehr darum zu gehen, gute Spiele zu machen, als eine Social-Justice-Agenda durchzudrücken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die US-Seite Kotaku nennt den Kanal „reaktionär“, also rückwärtsgewandt. Kotaku führt Beispiele an:

Insert

You are going to send email to