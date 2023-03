Das Beste an der Beta von Diablo 4 war ein riesiger MMO-Boss, der mich 10-mal gekillt hat

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat das ganze Wochenende lang die Beta von Diablo 4 gespielt. Er hatte viele Stunden lang Spaß, aber der Kampf gegen den Weltboss war sein absolutes Highlight. Lest hier seinen ersten Eindruck von Diablo 4.

Diablo als echtes Multiplayer-Game. Die Idee fand ich schon bei Diablo Immortal gut. Jetzt habe ich selbst fast 20 Stunden lang die kürzlich beendete Beta gezockt und bin sicher: Diablo 4 macht die Sache noch besser.

In meinen grob 20 Stunden habe ich 2 Charaktere auf die Maximalstufe der Beta gezockt, eine Jägerin und eine Zauberin. Ich habe mir ein Dutzend Dungeons angesehen, die Story durchgespielt, Quests und Events erledigt und Festungen befreit.

Aber mein absolutes Highlight war der Kampf gegen den Weltboss Ashava. Nachdem die Dämonin zu spät zu unserer Verabredung gekommen war, habe ich sie im Verlauf der Beta 3-mal bekämpft. Zweimal habe ich gewonnen – einmal sie.

Weltbosse sind in Diablo 4 ein Bestreben für viele Leute. Etwa 12 Spieler werden zusammengewürfelt und sollen das Monster besiegen. Allein bei meinem ersten Sieg bin ich sicher 7-mal gestorben, bei der Niederlage noch weit häufiger.

Das Feature, das viele von euch sicherlich aus MMOs kennen, erfordert Zusammenarbeit und Können. Man muss Angriffen ausweichen, Verbündete wiederbeleben und zugleich genügend Schaden anrichten, bevor der Boss wieder abhaut.

Dafür wird man belohnt mit haufenweise Legendarys. Genau das, wofür man in Diablo eigentlich lebt und atmet. Grund genug für mich, Diablo 4 allein für dieses Feature mehr zu lieben als Diablo 3. Aber der neue Teil macht einfach vieles richtig.

Um mich nicht selbst bloßzustellen, habe ich nur meinen besten Versuch an Ashava auch hochgeladen – auf den bin ich auch etwas stolz. Kein Tod und ordentlich Schaden mit meinem flinken Nahkampf-Build für die Jägerin:

Diablo 4 ist genau das Spiel, das ich erwartet habe

Schon vor dem Test haben viele Fans diskutiert, ob eine Shared World einem Spiel wie Diablo 4 gut tun kann. Ich war der Meinung, dass sie sogar notwendig für den Erfolg ist. Und jetzt hat sich meine Meinung nur noch weiter gefestigt.

Übrigens: Kollege Fabiano Uslenghi von der GameStar ist da ganz anderer Meinung. Er findet die Shared World von Diablo 4 überflüssig

Diablo mit vielen Spielern zusammen zocken ist genau das, was mir die letzten Jahre im Spiel gefehlt hat. Das, und dass die Welt wieder deutlich düsterer ist. Schon die Prämisse ist übel: 90 % der Menschen sind tot und wir müssen irgendwie die Reste zusammenkratzen.

Mama Lilith ist rücksichtslos, opfert Menschen und ruft zum Mord auf, was in vielen Szenen sehr bildlich dargestellt wird. Papa Inarius interessiert sich nicht so wirklich für seine Kinder und sitzt nur pro Forma auf seinem Thron. Eine perfekte Stimmung.

Blizzard hat nun auch endlich die deutsche Stimme von Lilith veröffentlicht:

Dazu kommt das Gameplay. Jägerin und Zauberin spielen sich tadellos. Generell ist Diablo das Action-RPG mit dem besten Gameplay, das Machtgefühl ist hier einfach am besten. Mit den neuen Klassen-Mechaniken für jede Klasse bekommt jeder Charakter mehr Optionen und Tiefe. Das ist genau das, was mir in Diablo 3 gefehlt hat.

Selbst die Änderungen am Grind finde ich super. Es gibt nun etliche Legendarys einfach geschenkt, Sets kommen erst später. Dadurch stehen mehr Möglichkeiten offen, Builds auszuprobieren.

Nach 20 Stunden in der Beta kann ich schlicht nicht meckern. Nur ein paar Unsicherheiten gibt es noch.

Wie geht es eigentlich mit Diablo 4 weiter?

Die große, dunkle Stelle an Diablo 4 ist das Endgame. Bisher kenne ich nur Dungeons, die ehrlich ziemlich langweilig sind auf Dauer. Das sehen die meisten Spieler aus der Beta genauso. Hier wäre etwas Abwechslung oder ein Random-Faktor schön.

Noch kann ich schlicht nicht sagen, wie genau man am Ende am besten farmt und was man überhaupt farmen muss. Events? Dungeons? Etwas wie die Rifts aus Diablo 3 und Immortal? Hier fehlt Info und das macht mich etwas skeptisch.

Dazu kommt, dass auch der Shop noch nicht im Beta-Test war. Der Shop wurde zum absoluten Desaster für Immortal und das Gleiche kann Diablo 4 auch blühen. Blizzard muss hier zeigen, dass sie noch Vertrauen verdient haben und mit der Beta nicht blenden wollen.

Generell ist mein Ersteindruck von Diablo 4 aber genau das, was ich erwartet habe: ein neues, besseres Diablo mit MMO-Aspekten und dem Gameplay, das ich kenne und liebe. Ich freue mich auf die nächste Beta und den Release!

Ich will, dass Diablo 4 so wird wie Diablo Immortal