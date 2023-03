Ein kleines Detail in Diablo 4 kann zum großen Problem werden, weil Spieler zu viel Freiheit haben

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Schon vor der Beta gab es Bedenken, dass Diablo 4 nicht düster genug sei , als ein neues Video aufgetaucht ist. Die Bedenken wurden zerstreut, weil hier offenbar nachbearbeitet wurde, was beim Spielen am Wochenende klar wurde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Titel werden direkt unter dem Namen des Helden angezeigt. Das ist an sich kein Problem, aber Diablo 4 hält es bei den Titeln so wie das MMORPG Lost Ark: ihr könnt sie euch selbst aus einem Präfix und einem Suffix zusammenbauen. Ich liebe die Shared World von Diablo 4 , aber genau diese Kombination könnte sich als großer Fehler erweisen.

Insert

You are going to send email to