Das kontroverseste Feature von Diablo 4 ist das beste, was dem Spiel passieren kann

Diablo 4 soll mehr MMO-Elemente bekommen als die meisten Vorgänger-Teile. Das sorgte bei Fans der Reihe für Stirnrunzeln, vor allem mit Blick auf das umstrittene Diablo Immortal. Aber MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sagt: Eines dieser MMO-Features ist genau das Richtige für Diablo 4.

Was ist das für ein Feature? Es geht um die Shared World. Diablo 4 soll mehr MMO-Elemente bekommen, darunter eine offene Welt, die ihr euch stets mit anderen Spielern teilt. Ihr könnt nicht offline und auch nur bedingt solo spielen.

Wann immer ihr in offenen Bereichen unterwegs seid, könnt ihr auf andere Spieler treffen. Für einige Inhalte ist das sogar notwendig, etwa für die großen Weltbosse aus Diablo 4. Diese können nur von Gruppen besiegt werden.

Die Shared World ist allerdings etwas, das in der Community schon seit einiger Zeit kritisch beäugt wird. Vor allem Fans der ersten Stunde wünschen sich, dass sie Diablo doch bitte vollkommen alleine spielen können.

Ich sage: Eine Shared World ist das, was Diablo 4 dringend braucht. Eigentlich sogar noch viel größer, als sie aktuell angedacht ist. Nur so kann das Spiel erfolgreich werden.

Diablo 4 bedient sich der besten Features aus den Vorgänger-Teilen und führt die Story weiter. Das ist der aktuelle Stand zum Spiel:

Diablo ist tot – Lang lebe Diablo

In den frühen Tagen von Diablo haben die meisten Spieler solo gezockt – zumal damals das Koop-Spielen über das Battle.net bestenfalls mittelmäßig gut lief. Außerdem lief man dann immer Gefahr, dass einem irgendjemand die gute Beute wegschnappt.

Das ist aber alles Vergangenheit. Heute kann so etwas nicht mehr passieren. Loot ist in Diablo 4 personalisiert und die Verbindung ist viel stabiler. Es kommt also nur noch selten zu ungewünschten Effekten, die damals die Qualität deutlich nach unten gezogen haben.

Spiele wie Diablo vollkommen solo zu spielen, ist schlicht überholt. Damit meine ich aber nicht, dass ich der Solo-Community keine Games mehr gönne. Ich zocke ja selbst noch viele Sachen alleine.

Aber die Zukunft von Action-RPGs liegt definitiv im Multiplayer. Diablo 4 braucht ein MMO-Feature, das die Welt mit anderen Spielern belebt, wenn es überleben soll. Und es muss überleben, weil sonst das ganze Genre ein dickes Problem hat:

Was Diablo IV für das Schicksal aller Hack’n’Slays bedeutet

Es gibt sogar zwei sehr aktuelle Beispiele, die zeigen, wie gut ein ARPG als MMO funktioniert. Lost Ark erfreut sich enormer Beliebtheit und ist jetzt noch stark auf Steam. Diablo Immortal war trotz großer Kritik aus der Community ein riesiger Erfolg.

Genau daraus hat Blizzard offensichtlich gelernt. Ich sagte schon letztes Jahr, dass ich will, dass Diablo 4 so wird wie Diablo Immortal. Und genau diese Features, die das Spiel braucht, nimmt es sich nun auch.

Einige Features bekommt Diablo 4 übrigens erst später, darunter Runen und Sets. Im Video zeigen wir euch, was ihr sonst nicht über das Spiel wusstet:

Die Shared World ist nicht so schlimm, wie ihr alle denkt

Vor allem, als Diablo 4 seine MMO-Features angekündigt hat, gab es Zweifel in der Community. Auf reddit und Co. kamen immer wieder Threads auf, die diese Entscheidung verteufelt haben. Heute hat sich das etwas gelegt.

Tatsächlich ist das Feature aber auch gar nicht so schlimm, wie es häufig dargestellt wird. Ihr sollt in der offenen Welt nur „gelegentlich“ andere Spieler sehen können, bei Weltbossen sind es dann ein paar mehr. Dungeons betretet ihr sogar nur mit der Gruppe, oder eben alleine.

Für mich hätten es ruhig deutlich mehr sein können, wie in Diablo Immortal. Aber die Anzahl ergibt schon Sinn, denn so viele Menschen gibt es in Diablo 4 gar nicht mehr. Irgendein Engel hat vorher 90 % davon ausgelöscht.

Die Shared World und vor allem der Social Hub in Westmark hat mich schon in Diablo Immortal dazu gebracht, aktiver mit Leuten zu interagieren und mich mehr für das Spiel zu interessieren. In Diablo 3 fehlte da relativ schnell der Anreiz, wenn man nicht nur grinden wollte.

Der Ansatz eines Multiplayer-Service-Spiels ist genau das, was Diablo 4 braucht. Wenn die Abdeckung mit neuen Inhalten nun noch besser läuft als damals bei Diablo 3, sehe ich die Zukunft durchaus positiv.