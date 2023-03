5 Dinge, die ihr über Diablo 4 noch nicht wusstet

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Ein Battle Pass bzw. eine Season ist aktuell für 3 Monate angedacht, wobei das schon bei Diablo 3 ab und an ausgedehnt wurde. Den Battle Pass durchzuspielen soll rund 75 Stunden in Anspruch nehmen.

Blizzard will damit sicherstellen, dass der beste Loot immer noch von Monstern kommt und jeder ihn finden, nicht einfach kaufen kann. Da ihr jedoch seltene Gegenstände durch Aspekte in Legendarys verwandeln könnt, dürften besonders gute Items dennoch einiges wert sein.

Die Altäre funktionieren damit ähnlich wie das Paragon-System in Diablo 3, nur dass ihr sie in den entsprechenden Gebieten suchen müsst. Wie viele es im gesamten Spiel geben wird, können wir noch nicht sagen.

Während ihr in Diablo 4 unterwegs seid, könnt ihr Altäre von Lilith finden. In jedem Gebiet stehen diese Altäre. Interagiert ihr mit ihnen, verbessert sich einer eurer Primärwerte dauerhaft. Nach aktuellem Stand erhaltet ihr einen der folgenden Werte:

In der Open Beta werdet ihr die Zersplitterten Gipfel selbst erkunden können. Die anderen Gebiete sind euch bis zum Release am 6. Juni versperrt.

Das Aussehen der Gegenstände unterscheidet sich jedoch abhängig davon, wo ihr ein Item findet. Die Region bestimmt den Skin. Ein sonst identisches Brustteil mit den gleichen Stats etwa sieht anders aus, wenn es in Scosglen fällt, als wenn ihr es in den Steppen findet. Die bekannten Regionen sind:

Das wichtigste Feature in jedem Diablo ist der Loot. Diablo 4 bekommt das Loot-System aus Diablo 3 . Ihr habt aber einen gewissen Einfluss darauf, was ihr farmen möchtet und sogar, wie es aussehen soll.

Die Entwickler haben bereits zur Ankündigung 2019 darüber gesprochen, dass Runen zurück zu Diablo 4 kommen . Runen sind besondere Sockelsteine, die ihr in Items einsetzt, um mächtige Runenwörter wie in Diablo 2: Resurrected zu erschaffen.

Was sind da für Dinge? Ein Video des Diablo-Experten jessirocks hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass einige Informationen zu Diablo 4 gar nicht so weit verbreitet sind, wie vielleicht angenommen.

