Diablo 4 bekommt angeblich das Loot-System aus Diablo 3 – Fans diskutieren, ob das wirklich gut ist

Zum angeblich bereits laufenden Alpha-Test von Diablo 4 gibt es neue Leaks. Ein Bild hat dafür gesorgt, dass Fans nun schon glauben zu wissen, wie das Loot-System und der Handel im kommenden Action-RPG von Blizzard aussehen werden. Sie sind sich aber noch nicht einig, wie gut das ist.

Was ist das für ein System? Angeblich läuft bereits die „Friends & Family“-Alpha von Diablo 4, in der ein kleiner Kreis an Testern zocken kann. Es tauchen immer wieder Bilder und Infos aus dem Test auf.

Laut den Infos der Tester bringt Diablo 4 den sogenannten „Smart Loot“ mit sich. Dieses System generiert Ausrüstung auf Basis eures gespielten Charakters. Als Zauberer findet ihr also nur oder überwiegend Gegenstände, die für eure Klasse nützlich sind. Dieses System gibt es schon in Diablo 3.

Auf einem der neueren Bilder, das mittlerweile gelöscht wurde, ist außerdem die Ausrüstung eines Charakters mit Informationen dazu zu sehen. Laut diesen Informationen soll der Handel mit Gegenständen streng limitiert sein.

Viele Items sollen sich gar nicht handeln lassen, andere nur begrenzt oft. Die beiden neuen Informationen sorgen gerade für ausschweifende Diskussionen in der Community von Diablo 4.

Diablo 4 erscheint 2023, für die Beta könnt ihr euch jetzt schon anmelden. Den neusten Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

„75 % für die eigene Klasse, 25 % für jede andere“

Das ist gut an dem System: In einem Thread auf reddit sprechen die Nutzer über das Smart-Loot-System. Dort geht es vor allem um die Vor- und Nachteile und was man sich in Diablo 4 wünschen würde – oder was besser für das Spiel wäre.

Ein klarer Vorteil des System, wenn es so kommt, wäre etwa, dass man natürlich leichter an Items komme, die einem weiterhelfen. Es sei enttäuschend, starken Loot zu finden, den man gar nicht nutzen kann.

Killt Smart Loot den Handel in Diablo 4?

Was spricht gegen Smart Loot? Auf der Gegenseite heißt es etwa, dass „Smart Loot“ Spiele wie Diablo 3 zwar schneller, dafür aber auch langweiliger mache. Man bekomme schneller Items für den Charakter, habe aber keinen Anreiz, einen neuen auszuprobieren, weil man etwa eine extrem gute Waffe für eine andere Klasse gefunden hat.

Außerdem schränke das System den sozialen Aspekt ein. Vergleiche man Smart Loot mit dem freien Handelssystem aus Diablo 2: Resurrected, so sehe man, dass der Handel bei Diablo 2 Ressurected erstaunlich gut funktioniere.

Diablo 4 setzt auf soziale Features, ähnlich wie ein MMO, sodass gerade die Interaktion zwischen Spielern durchaus wünschenswert ist. Der Nutzer ChosenBrad22 macht deswegen einen Vorschlag für einen Mittelweg:

Es sollte Priority Loot sein. Sowas wie 75 % für die eigene Klasse, 25 % von allen Klassen. Kann deine sein, kann eine andere sein. Aber nur, wenn man handeln kann. Wenn aller Loot an deinen Account gebunden ist, dann bringt einfach 100 % Smart Loot.

Gerade der Handels-Aspekt ist allerdings eine Diskussion, die dutzende Spieler schon jetzt vor Release des Spiels beschäftigt.

Zusammen mit dem Release wurde auch die 5. und letzte Release-Klasse von Diablo 4 vorgestellt: der Totenbeschwörer. Im Cinematic zeigt sich der Nekromant in voller Pracht:

Freier Handel – Fluch oder Segen?

Laut einem geleakten Bild soll der meiste Loot in Diablo 4 nicht handelbar sein. In einem Thread im offiziellen Forum beschreibt der Nutzer Oblivion, aufgrund von Aussagen auf der Blizzcon 2019 und des Leaks, 2 verschiedene Arten des Loots in Diablo 4:

Limitiert handelbar (kann begrenzt oft getauscht werden): darunter fallen normale, magische und seltene Gegenstände

Nicht handelbar: Sets, Legendarys und einzigartige Gegenstände

Diablo 4: Blizzard gibt neue, aufregende Infos zu dem, was wirklich zählt – Looten und Leveln

In einem kontroversen Thread auf reddit mit über 250 Kommentaren diskutieren Fans, ob das eine gute Entscheidung ist. Der Ersteller und einige andere Nutzer befürworten den freien Handel und sind dafür, dass jedes Item tauschbar sein sollte.

Spieler, die das nicht nutzen wollen, könnten ja einfach selbst im „Self-Found“-Modus spielen, also auf Handel freiwillig verzichten. Handel sei aber eine gute Sache, wenn man etwas finde, was man selbst nicht brauche, aber anderen geben könne.

Die deutliche Mehrheit der Nutzer argumentiert jedoch gegen freien Handel in Diablo 4 und ARPGs generell. Wie schon Diablo 2 oder Konkurrent Path of Exile zeigen, sei das nur ein Paradies für Bots, die den Chat mit Trading-Websites vollspammen. Ohnehin sei das ein veraltetes System, welches heute keinen Platz mehr in modernen Spielen hätte. Nutzer SpiritualScumlord erklärt:

Spiele mit einer Handelswirtschaft sind Mülltonnenfeuer. Die sind nichts als Botter und Streamer, die das ganze gute Zeug horten und die Preise nach oben treiben. Wenn das eine gute Erfahrung für dich ist, dann toll, aber das ist nervig für die große Mehrheit der Spieler. SpiritualScumlord auf reddit

Da es sich bei den vorliegenden Informationen aber ohnehin um eine frühe Version der Alpha handelt, wird sich noch vieles ändern – vielleicht auch am Handels- und Loot-System. Keine der Informationen kann bisher als gegeben hingenommen werden.

Wann genau Diablo 4 oder die Beta erscheinen werden, können wir noch nicht sagen. In unserem Sammelartikel findet ihr aber sämtliche Informationen zum Spiel, die immer wieder aktualisiert werden:

Diablo 4: Alles zu Release, Klassen, Beta und Gameplay