Diablo 4 ist wohl jetzt schon gut, obwohl das niemand sagen darf

Wenn ihr mehr zum Spiel erfahren wollt, dann findet ihr in unserem Sammelartikel alle Infos zu Diablo 4 in der Übersicht .

Was steckt in Diablo 4? Es gibt abseits von den Infos zum Shop bereits jetzt einige Details zu den Inhalten vom kommenden Hack’n’Slay. Wir kennen etwa bereits die Kampagnen-Dauer und das Max-Level von Diablo 4 .

Ich will, dass Diablo 4 so wird wie Diablo Immortal

Kritik in den Kommentaren geht darauf ein, dass auch Diablo Immortal bei den Testen gut ankam , nun aber vor allem mit seiner Monetarisierung verschrecke. Laut Schreier sei ein Shop in Diablo 4 vermutlich aber auch noch gar nicht zu testen.

Was sagen die Tester? Laut dem bekannten Journalisten und Branchen-Insider Jason Schreier soll das Feedback zum Test „größtenteils positiv“ sein, wobei er nicht genauer beschreibt, was genau gelobt wird (via Twitter ).

Angeblich läuft jetzt schon ein erster Test von Diablo 4 , noch ehe das Spiel für Fans in einer Beta freigegeben wird. Den ersten Spielern in der „Family & Friends“-Alpha gefällt das Spiel wohl schon jetzt, obwohl sie das noch gar nicht sagen dürfen.

